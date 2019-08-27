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В издательстве «Вольный странник» готовятся к выходу в свет три новые книги

Долгожданные новинки от издательства «Вольный Странник» готовятся к выходу из печати. Как сообщает портал pravoslavie.ru, три новые книги о важных составляющих духовной жизни человека скоро порадуют своего читателя.

Команда издательства выбрала самые актуальные высказывания святых отцов и известных греческих духовников, раскрывающие современному человеку не только глубину слов апостола, но, что очень важно, - вмещающие реальные советы, как попытаться исполнить их в жизни.

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Это возможно каждому из нас», - подчеркивают в «Вольном страннике».

Напомним, издательство Псковской епархии «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

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