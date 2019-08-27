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В новом учебном году Троицкий собор продолжит сотрудничество с псковской школой-интернатом

11 сентября священник Свято-Троицкого кафедрального собора Антоний Савченко принял участие в общешкольном родительском собрании Школы-интерната города Пскова.

В своём обращении батюшка рассказал о христианской семье как основе полноценного воспитания и образования.

Добавим, что главный собор города и школу-интернат связывает давнее сотрудничество: воспитанники школы в течение учебного года посещают экскурсии и богослужения в соборе. В дальнейшем сотрудничество будет продолжено, подчеркнули в Троицком соборе.