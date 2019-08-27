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«Школа пения» при Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на занятия

«Школа пения при Подворье Псково-Печерского монастыря» приглашает на занятия желающих изучать русскую певческую культуру и исполнять церковные песнопения.

Занятия будут вести вокалисты из Санкт-Петербурга, ведущие солисты городских церковных хоров и музыкальных театров.

Мастер-классы проходят по средам после вечернего богослужения в Храме Николая Явленного (ул. Некрасова, 35).

Записывайтесь по телефону +7 999 204 9451 и приходите на подворье к вечернему богослужению в среду, в 18.00.

Приглашаются все желающие, знание нотной грамоты приветствуется.