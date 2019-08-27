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Продолжается набор младших школьников Пскова в группу продленного дня при Троицком соборе

В Свято-Троицком кафедральном соборе г.Пскова по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона уделяется много внимания работе с детьми и подростками. В частности, 15 сентября в Доме причта главного собора города прошла презентация воскресной школы и группы продленного дня для младших школьников.

Как сообщили Псковской ленте Новостей, родителей заинтересовали предложенные на встрече форматы работы с детьми: в воскресную школу уже записалось порядка 70 детей разных возрастов.

Продолжается набор в группу продленного дня, которая начинает работу в соборе с этого года. Опытные педагоги группы не только помогут ребенку сделать уроки, но и организуют прогулку, обед, занятия на мастер-классах, экскурсии и встречи с интересными людьми. Занятия в воскресной школе и группе продленного дня проводятся на безвозмездной основе.

Более подробная информация - по тел. 8-911-376-31-35 (Юлия Юрьевна), а также в группе воскресной школы во ВКонтакте.