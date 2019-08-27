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У нас учится здравомыслящая, любящая историю и культуру молодежь - эксперты ПсковГУ об учебе на кафедре философии и теологии

17.09.2019 08:50|ПсковКомментариев: 0

Студенты кафедры «Философии и теологии» с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном

Наверное, все псковичи знают, что на базе Псковского государственного университета уже не первый год работает направление теологии - ее создание вызвало в свое время большой общественный резонанс. Чему учатся студенты, как организован учебный процесс, какие экзамены надо сдать для поступления, зачем студенту духовник, какое отношение к кафедре имеет Псковский музей-заповедник? На эти и другие вопросы  корреспонденту Псковской Ленты Новостей ответили и.о. декана исторического факультета Людмила Алиева и зав.кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова.

Кафедра теологии (сейчас кафедра называется «Философии и теологии») была открыта в июне 2013 года (в мае получили лицензию и через месяц начали первый набор). Тогда же был заключен договор о сотрудничестве с Псковской епархией – основным работодателем выпускников.  Четыре года студенты-бакалавры учатся очно и пять - заочно. В 2017 году университет получил лицензию на магистерскую программу «Православная теология, методика преподавания». Период обучения – два года.

В этом году на бакалавров-теологов было выделено 10 бюджетных мест. Проходной балл по трем вступительным испытаниям (ЕГЭ по истории, русскому языку и профессиональное испытание на знание Библии и церковной истории) составил 185,2 с конкурсом два человека на место.

Знания о высоком

- Кто в основном поступает на направление теологии?

М.М.: На дневном отделении чаще всего учатся молодые люди после школы или техникума, те, которые хотели бы узнать лучше отечественную культуру, историю, культуру православия. Необязательно это воцерковленные православные люди, у нас учатся и ребята, которые принадлежат к другим конфессиям, и атеисты, - все желающие могут к нам поступить.

- Сегодня у молодых людей есть большой выбор направлений обучения. Почему часть из них принимает нестандартное решение, выбирая не экономику, допустим, а теологию?

М.М.: У нас молодежь очень здравомыслящая, любознательная, любящая нашу историю и культуру. Около трети наших студентов  -  дети священников или те, кто уже активно участвует в жизни РПЦ. А остальным просто интересно, что такое православие, каковы традиции русской культуры. Так, например, объясняла свой выбор наша студентка родом из Ташкента, на втором курсе она, кстати, решила покреститься.

- Кем становятся ваши выпускники?

М.М.: Спектр профессиональных интересов выпускников обширен, ведь они получают фундаментальное гуманитарное образование. С нашим дипломом они могут устроиться и в музей, и в библиотеку, и в школу. Студенты, которые учатся на дневном отделении, также идут работать уже во время учебы в храмы и в воскресные школы. На заочную форму обучения приходят люди работающие - они уже в какой-то сфере себя проявили. Многие работают в госструктурах, в школах, экскурсоводами, им просто нужно систематизировать и расширить свои знания.

Будни псковских теологов

- Какие предметы изучают студенты-теологи?

М.М.: Кроме общепрофессионального блока дисциплин, таких, как иностранный и русский языки, философия, история Отечества, физкультура, они изучают специализированные курсы - догматическое и аскетическое богословие, литургику, агиологию, археологию. Кроме того, впервые за эти годы в учебный план студентов на очном и заочном обучении включены музейные компетенции - музейное дело и экскурсоведение. 

- С чем связаны эти новшества?

М.М.: Это поможет расширить сферу трудоустройства выпускников. Эта практикоориентированная  идея возникла в связи с запросом Псковской епархии. Владыка Тихон, с которым мы тесно взаимодействуем, предложил нам разработать новый учебный план.

- Кто преподает специализированные предметы на направлении теологии?

М.М.: В основном священники Псковской епархии: протоиерей Александр Савельев  из  Снетогорского монастыря, иерей Артемий Лутченко из Троицкого собора, дьякон Константин Селезнев, настоятель храма Косьмы и Дамиана с Примостья протоиерей Михаил Федоров – все они - преподаватели, которых благословил владыка Тихон. С первого года работы кафедры у нас преподает настоятель храма Константина и Елены протоиерей Роман Ледин. Он ведет курс древнегреческого языка, Ветхий завет, церковно-славянский язык. Также приезжают преподаватели с кафедры теологии Рязанского госуниверситета и из ПСТГУ (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет), с философского факультета СПбгУ. В этом году у нас будет преподавать выпускник Сретенской духовной семинарии и аспирант МГУ.

- Получают ли знания студенты в области других религий, не православия?

М.М.: У нас есть дисциплины, которые изучают другие религии - «История религии», «Межнациональные и межконфессиональные отношения», «Сравнительное богословие». Кстати, в прошлом году к нам приезжал имам из Чечни, для наших студентов это была очень интересная встреча, в ноябре он снова обещал приехать.  А вообще Министерством образования в рамках направления теологии заявлено 4 профиля: православие, иудаизм, ислам и буддизм - основные 4 мировые религии. Мы выбрали культуру православия. 

Л.А.: Мы живем на Псковской земле, которая обладает уникальнейшим духовным наследием и не воспользоваться им в рамках реализации программы было бы просто  странно.

- Какие темы дипломов выбирают теологи?

М.М.: Об истории храмов, о псковской иконописи. Они затрагивают и культурный план, и исторический, и педагогический, защищая, например, дипломы о специфике работы воскресных школ. Заочники традиционно пишут квалификационные работы, исходя из своей профессиональной деятельности. Например,  у нас выпускался руководитель «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. Шмитца» Вячеслав Сукманов: он написал замечательную дипломную работу в виде проекта взаимодействия мастерских и РПЦ. Мы стараемся, чтобы выпускные квалификационные работы были практикоориентированными.

- Как проходят у теологов практики?

М.М.: По благословению митрополита студенты отправляются в монастыри: и в библиотеках работают, и в храме, и на службы ходят. В этом году наши ребята помогали Снетогорскому и Мирожскому монастырям. Им были даны задания как факультетские, так и от братии. На третьем курсе студенты проходят педагогическую практику в воскресных школах: священники с радостью их принимают.

- Как складывается внеучебная жизнь студентов-теологов?

М.М.: Ребята очень активны. При кафедре теологии работает Центр духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Вся воспитательная работа на направлении ведется в рамках этого Центра. У нас есть уже отработанные за шесть лет мероприятия добровольчества. Это точечная помощь по запросу: поступает заявка от какого-либо храма или монастыря о необходимости помочь, допустим, потолок очистить от сажи, собрать урожай, - ребята едут. Нужно помочь какой-то семье - помогаем.

Из года в год 8 марта в день перенесения мощей Матронушки Московской мы проводим акцию «Дорогой малых добрых дел». Ее так назвал отец Тихон (Секретарев). За месяц до праздника мы собираем помощь от всех желающих - одежду, крупы, химию. 8 марта покупаем цветы и едем в Творожковский монастырь, на попечении которого в богадельне живут пожилые женщины, в основном лежачие больные. Мы привозим им подарки, цветы, в каждую келью заходим, студенты с ними общаются, дарят цветы, поют песни. В этом году несколько псковских храмов оказали и материальную помощь, поэтому мы привезли им еще и посудомоечную машину, о которой они просили. В Псков после этих поездок мы возвращаемся с большой радостью в душе, понимая, что этим людям так нужна была помощь, внимание наших студентов. Ребята приезжают оттуда измененными, душа их раскрывается.

С мыслью о Пскове

- Вы упомянули, что с этого года в программу направления теологии включены музейные компетенции. Как на сегодня выстроены отношения с Псковским объединенным музеем-заповедником?

Л.А.: В связи с усилением прикладных компетенций в сфере музейного дела и выходом на междисциплинарное взаимодействие по программам, которые реализуются на факультете, мы нацелены на очень плотное взаимодействие. Наша задача - подготовить выпускника, который будет востребован в отрасли. Странно было бы предполагать, что будущий работник музея, который идет работать в отдел икон или в Фондохранилище, не знает сюжетов тех единиц хранения, за которые он будет ответственен. Он должен этим содержанием обладать. И добавляя к этому содержанию дополнительные компетенции.

Кроме того, директор музея-заповедника Александр Иванович Голышев поддержал наше предложение о создании при музее базовой кафедры, на которой студенты будут проходить практические занятия. Это перспектива, наши планы на ближайший год.

- Как реализуется в рамках теологической программы экскурсионная составляющая?

Л.А.: Студенты изучают  несколько дисциплин: «Православное паломничество в России и Псковском регионе» и «Паломничество по святым местам», вторую преподает на английском языке уникальный педагог-практик Марина Евгеньевна Самойлова. Это ее авторский курс. Мы говорим о сакральных вещах - это очень сложная лексика, специфическая и очень важно грамотно передавать смыслы. Мария Евгеньевна учит именно этому. Она опытный специалист, дипломированный экскурсовод, у нее большой опыт работы с иностранным туристскими группами, она выступает и как теоретик, и как практик, и как лингвист, который очень тонко понимает разницу в содержании слов.

Экскурсионный аспект в этого года будет усилен еще и несколькими дисциплинами, сосредоточенными на проблемах организации и проведения экскурсионной деятельности.

- Наверное, таким студентам цены не было на Международных Ганзейских днях?

Л.А.: Наши студенты и на Ганзейской конференции, которую вуз проводил в мае 2019 года, и в рамках уже Ганзейских дней работали волонтерами, встречали группы, сопровождали их работали на площадках, которые обеспечивал университет. Работали все - каждый был задействован, каждый был на счету - огромный объем работы пришелся на каждого.

С 9 по 15 сентября 15 студентов-теологов приняли участие в проекте «Волонтеры культуры» в Печорах. Опыт волонтерства сегодня очень важен. Наших студентов объединяет многое: с одной стороны, христианские ценности, православие, милосердие, - то, к чему они лично стремятся, с другой стороны, добровольчество, помощь - запрос, который диктует нам общество.

Это очень ценный опыт. К примеру, уход за пожилыми людьми - это труд, специфический вид деятельности. И если этот опыт мы помножим на соответствующее образование и духовную подготовку, мы получим человека, который к этому готов. А сколько у нас людей нуждается в этой помощи! В свете принятия профессиональных стандартов именно выпускники направления «Теология» находят себе сферу применения как соцработники.

С уверенностью в будущем

- Каковы главные итоги работы направления теологии в ПсковГУ сегодня?

М.М.: Мы получили две лицензии Министерства образования на бакалавриат и магистратуру, и две аккредитации. Одна из них - Министерства образования, другая - Учебного комитета РПЦ, всего пять кафедр теологии в России имеют такую аккредитацию.

Л.А.: Это так называемая общественно-профессиональная аккредитация, которую программа может проходить по своему усмотрению. Кафедрой теологии эта работа была выполнена, и аккредитация была пройдена успешно.

М.М.: Кроме того, продолжает работу Центр духовно-нравственного развития, в рамках деятельности которого нами проводятся многочисленные встречи и мероприятия для студентов. Например, 9 октября, в  День памяти святителя Тихона, мы празднуем День теолога. Ежегодно на кафедре проводятся Рождественские встречи: весь декабрь ребята приглашают кого-то из священников и общаются на различные темы. Уже четыре раза мы организовывали акцию «Сохрани дитя!», которая проходила на всех факультетах. В течение недели на каждом факультете мы выставляем стенды по профилактике абортов и сохранению семьи, священник Псковской епархии проводит лекцию, где разъясняет последствия аборта как для организма женщины, так и для ее духовного состояния.

Неотъемлемой составляющей нашей жизни стали открытые лекции для студентов-теологов. К нам часто приезжают преподаватели и священники из других регионов, например, зав.кафедрой теологии Рязанского ГУ отец Лука (Степанов), педагоги из СПбГУ. Были случаи, когда мы приглашали на лекцию со священником студентов, они шли нехотя, углублялись в гаджеты, но спустя 10-15 минут гаджеты откладывали, а после лекции именно такие ребята остаются на индивидуальные беседы и задают вопросы священнослужителям. Мне кажется, такие встречи должны быть системными, проходить на всех факультетах в рамках дисциплины «Основы православной культуры».

Л.А.: Кафедра теологии также ведет интенсивную работу в сфере дополнительного профессионального образования - 14 программ  в общей сложности.

М.М.: Наиболее активно мы реализуем три программы. Это программа профпереподготовки «Православное богословие» - 506 часов, открываем это направление по мере набора группы, в настоящий момент на этот учебный год  уже записалось 7 человек, так что с октября  уже начнем работу. Еще одна программа повышения квалификации - авторская программа о.Романа Ледина «Библейские образы в православной литературе». Слушатели читают Ветхий завет с  экзегезой, т.е. с интерпретацией, исследуют каждый образ и сюжет. Эта программа из года в год набирает внушительную группу - около 15 человек. Также в прошлом году мы апробировали программу «Актуальные проблемы преподавания основ православной культуры». Она ориентирована на учителей общеобразовательных и воскресных школ. По данному направлению 71 человек получили удостоверения о повышении квалификации.

Кафедра ведет активную научную работу. 15-17 ноября у нас пройдет 6-я научно-практическая международная Свято-Тихоновская конференция. В этом году митрополит Псковский и Порховский благословил тему «Современная семья: православная традиция и современность». 6 февраля по традиции  мы будем отмечать День науки уже в четвертый раз и предоставим слово нашим выпускникам: на Дне науки они расскажут о результатах своих  дипломных проектов.

- Чего направление теологии ждет от будущего? Какие планы вы строите?

Л.А.: Мы можем говорить на сегодня о переходном процессе, в рамках которого будет осуществляться интеграция программы «Теология» в спектр программ исторического факультета. Нам предстоит работа по формированию единого студенческого коллектива - ребята учатся в разных корпусах и здесь есть определенные сложности. Хотя уже на уровне студенческого актива эта работа выстроена.

М.М.: На данный момент ВРИО ректора Наталья Анатольевна  Ильина подписала согласие о вступлении нашего вуза в НОТА - Научно-образовательную теологическую ассоциацию. В ноябре мы поедем в МИФИ на торжественные мероприятия по вступлению, которые возглавит президент ассоциации, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Илларион.

- Что НОТА может дать псковской теологии?

М.М.: Мы надеемся на научную и методическую поддержку. Теология - ряд новых дисциплин, по которым еще очень мало учебных пособий и монографий. Я являюсь экспертом НОТА уже два года и знаю, что НОТА активно выпускает и распространяет учебники на тех кафедрах, которые уже стали членами ассоциации - таких кафедр у нас в стране более  50. Кроме того, вступление в НОТА - это возможность участвовать в вебинарах, семинарах и конференциях, которые организуются в Москве, а также приглашать участников ассоциации на наши конференции в Пскове.

Наша главная перспектива сегодня - в партнерских отношениях с Псковской епархией: только при сотрудничестве с работодателем направление сможет развиваться. Причем не только в смысле образовательном: без духовной поддержки и помощи наших священников на направлении учиться нелегко. Благодаря занятиям меняется мировоззрение ребят. С этого года Владыка благословил по пятницам служить в храме Трех святителей специально для наших студентов и преподавателей, а также пошел на встречу нашей просьбе о духовниках направления - в настоящий момент это отец Артемий Лутченко и отец Антоний Афанасьев из Троицкого собора. Нам нужна духовная поддержка Епархии, мы ее чувствуем и очень ценим.

Беседовала Елена Никитина

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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