Участники проекта «Волонтеры культуры» украсили стены детского дома-интерната в Печорах росписью. ФОТО

Участники добровольческого проекта «Волонтеры культуры», который в течение двух месяцев реализовывался на территории Псковской области, приняли участие в росписи стен детского дома-интерната в Печорах. Роспись проходила под руководством монаха Псково-Печерского монастыря, иконописца иеродиакона Авеля (Толкунова).
Стены дома-интерната украсили изображения обители во все времена года. Купола храмов, цветущие луга и позолоченные осенью деревья, вымощенные булыжником мостовые, печорские лани, коты и голуби - всем любимым приметам монастыря нашлось место.
Напомним, пилотный проект «Волонтеры культуры», который в течение двух месяцев реализовывался на территории региона по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, завершился в первой декаде сентября.
Благодаря программе национального проекта «Культура» в Печорах и Изборске успели побывать более 1,5 тыс добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, а также в Святогорском и Елизаровском монастырях.
Кроме того, волонтеры в роли помощников поучаствовали в празднике Успения Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а также в праздновании 75-летия со дня освобождения Печорского района.