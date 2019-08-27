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Участники проекта «Волонтеры культуры» украсили стены детского дома-интерната в Печорах росписью. ФОТО

Участники добровольческого проекта «Волонтеры культуры», который в течение двух месяцев реализовывался на территории Псковской области, приняли участие в росписи стен детского дома-интерната в Печорах. Роспись проходила под руководством монаха Псково-Печерского монастыря, иконописца иеродиакона Авеля (Толкунова).

Стены дома-интерната украсили изображения обители во все времена года. Купола храмов, цветущие луга и позолоченные осенью деревья, вымощенные булыжником мостовые, печорские лани, коты и голуби - всем любимым приметам монастыря нашлось место.

Янна Синняева, художник из Пензы: «Ребята приходили разные, кто кисть держал давно в детстве, кто поддерживает навыки и развивается. Приходилось подстраиваться под письмо других ребят, что-то откровенно переделывать. Отцу Авелю приходилось выработать какой-то усредненный уровень для нас. У него в голове картинка, а мы его руки. Так как много волонтеров поменялось за это время у стен росписи, то не всякого рисовальщика батюшка помнил имя. Потому со мной рядом работали: Стена, Листва, Облака, Весна(если поменять привычное ударение, то будет сербское женское имя) и еще другие. А роспись не маленькая, на два этажа. Изображали внутренний двор монастыря, как бы по спирали (по лестничному маршу) в четырех временах года. Опыт полезный, без сомнения».

Напомним, пилотный проект «Волонтеры культуры», который в течение двух месяцев реализовывался на территории региона по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, завершился в первой декаде сентября.

Благодаря программе национального проекта «Культура» в Печорах и Изборске успели побывать более 1,5 тыс добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, а также в Святогорском и Елизаровском монастырях.

Кроме того, волонтеры в роли помощников поучаствовали в празднике Успения Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а также в праздновании 75-летия со дня освобождения Печорского района.