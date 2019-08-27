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Принять участие в Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» приглашают учеников и преподавателей псковских школ

Учащихся и преподавателей воскресных, общеобразовательных и художественных школ Пскова и области приглашают принять участие в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» проводится Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви в рамках Международных Рождественских образовательных чтений по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В жюри конкурса, наряду с сотрудниками Синодального отдела, входят члены Российской академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств.

Работы участников принимаются до 15 октября 2019 г. по адресу: г. Псков, Ольгинская наб., д. 2

Дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 29-81-50, Вера Аркадьевна Андреева.