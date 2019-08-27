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Международный детско-юношеский литературный конкурс им. Ивана Шмелева «Лето Господне» приглашает псковских школьников к участию

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский Совет Русской Православной Церкви при участии АНО «Центр духовно-просветительских программ имени святителя Филарета Московского» открыл шестой сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И. С. Шмелева «Лето Господне». Ученики шестых - одиннадцатых классов могут направить свою работу на сайт конкурса с 1 сентября по 1 декабря 2019 года. Тему сочинения автор выбирает самостоятельно по одному из пяти направлений:

- Священное Евангелие и русская литература.

- «И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи…». К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

- «Одна на всех, мы за ценой не постоим». К 75-летию Великой Победы. Тема подвига в произведениях о Великой Отечественной войне.

- «Пути небесные». К 70-летию преставления Ивана Сергеевича Шмелева.

- «Дорога к Небу». К 10-летию Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Творчество лауреатов и номинантов.

Авторы лучших работ будут приглашены в Москву в конце марта 2020 года. Ребят ждут мастер-классы с известными литераторами, увлекательные экскурсии по Москве и торжественная церемония награждения победителей в Храме Христа Спасителя. Работы победителей предыдущих сезонов опубликованы на главной странице сайта конкурса - letogospodne.ru.