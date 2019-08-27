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Начался прием работ на педагогический конкурс «Серафимовский учитель»

Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе с 15 сентября 2019 года объявляет прием работ для участия в педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель 2019/2020».

Как сообщает портал патриархия.ру, конкурс нацелен на поддержку и повышение общественного статуса педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, популяризацию их профессиональных достижений.

За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 2,5 тысяч педагогических работников учреждений дошкольного, школьного, дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального образования, культуры, спорта, туризма, социально-реабилитационных, лечебно-профилактических учреждений, общественных организаций и средств массовой информации из 72 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь, Литовской Республики, Украины, Приднестровской Молдавской Республики.

На конкурс предоставляются разработки тематических разделов по православной культуре в преподавании гуманитарных учебных предметов, предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство), а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.

По итогам конкурса проводится конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.

Победителям присуждается звание лауреата педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. За выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении отдельным участникам конкурса может быть присвоено почетное звание «Серафимовский учитель».

Конференция и награждение победителей традиционно проводятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).

Заявки и прилагаемые к ним документы направляются в конкурсную комиссию в электронном виде через сайт Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского (www.bfss.ru).

Все материалы должны быть представлены в конкурсную комиссию не позднее 10 января 2020 года.

Дополнительные вопросы в электронном виде можно направить в конкурсную комиссию на адрес электронной почты serafimychitel@mail.ru с указанием в теме письма данных о кандидате и выдвинувшей его организации.