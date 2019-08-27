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Священники Псковской епархии подарили воспитанникам Центра лечебной педагогики специальные велосипеды и дидактические материалы

19 сентября Центр Лечебной педагогики посетили священники Псковской епархии: настоятель храма Космы и Дамиана с Примостья протоиерей Михаил Фёдоров, благочинный г. Пскова, а также настоятель храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы Евгений Ковалев.

Отец Михаил и отец Евгений передали Центру лечебной педагогики подарки от Псковской епархии: специальные велосипеды и дидактические материалы, которые позволят сделать учебный процесс ещё более эффективным, развить возможности детей.

Коллектив ЦЛП поблагодарил Псковскую епархию за внимание и ценную поддержку.