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В Доме причта состоялось первое в этом году занятие воскресной школы Троицкого собора. ФОТО

В Доме причта Троицкого собора, прошло первое занятие детской воскресной школы, организованной в рамках работы Культурно-просветительского центра «Троицкий». Как сообщили Псковской Ленте Новостей, на первое в этом году занятие пришли 57 ребятишек, из них 9 воспитанников детского дома.

В 10.00 детей встречал куратор школы о. Антоний Афанасьев. Беседа с батюшкой заняла около 30 минут и представляла собой толкование Евангелия дня понятным детям языком. Ребята смогли задать священнику интересующие их вопросы и получить на них ответы.

После беседы ученики воскресной школы во главе с о. Антонием отправились в храм, где смогли причаститься и приложиться ко Кресту.

По окончании службы ребят ждал вкусный обед в соборной трапезной «Архондарик». Дальше дети занялись уроками пения, занятиями по церковно славянскому языку, поучаствовали в творческом мастер-классе.

Напоминаем, что занятия в воскресной школе главного храма г. Пскова проходят каждое воскресенье, записаться на них можно по телефону 8-911-376-31-35 (Юлия Юрьевна).