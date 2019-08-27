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Проект «Дорогою добра» стартовал при псковском храме Василия Великого

Воскресная школа Храма Василия Великого (на Горке) объявила о начале реализации проекта «Дорогою добра». Первое доброе дело - теплые самодельные пледы для одиноких пожилых людей - планируется организовать к Рождеству.

В ближайшее воскресенье, 29 сентября, в 11:30 воскресная школа приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе «Бабушкин квадрат». Организаторы будут признательны за нитки для вязания, инструменты (крючки) - их можно оставить в лавке Храма Василия Великого.

«Любое, даже самое маленькое и незначительное доброе дело имеет огромную силу. Человек, который получил помощь в трудный период своей жизни, помнит об этом долгие годы. Однако самым ценным в добре является её заразительность. Чем больше приятных мелочей, тем лучше настроение окружающих людей и выше их желание также совершать добрые поступки», - подчеркнули в храме.