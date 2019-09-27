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Социально незащищенные псковичи получили в подарок от Псковской епархии продуктовые наборы и средства реабилитации

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона представители Отдела социального служения Псковской епархии передали средства реабилитации для подопечных ГКУСО «Центр социального обслуживания Псковского района».

Жители Псковского района, находящиеся на социальном обслуживании на дому, получат подгузники для взрослых и одноразовые пеленки.

Ранее Псковская епархия передала в адрес ГКУСО «Центр социального обслуживания Псковского района» продуктовые наборы, которые в настоящее время уже переданы социально незащищенным жителям Псковского района.

В дальнейшем сотрудничество Псковской Епархии и ГКУСО «Центр социального обслуживания Псковского района» будет продолжено, подчеркнули в Отделе социального служения.