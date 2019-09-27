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В Троицком соборе рассказали, как проходят уроки в воскресной школе

В Троицком соборе продолжаются занятия воскресной школы, организованные в рамках работы Культурно- просветительского центра «Троицкий». В минувшее воскресенье прошли очередные уроки.

Занятия начались с встречи с иереем Антонием Афанасьевым, который рассказал воспитанникам об одном из двунадесятых праздников - Крестовоздвижении. Ребята узнали об особенностях эпохи, в которую происходили события праздника, познакомились с историей Креста Господня.

На уроке «Основы христианской нравственности» самые маленькие ученики разговаривали о сотворении видимого мира. Нужно иметь чистое и доброе сердце, чтобы видеть красоту мира, пришли к выводу малыши. А после просмотра мультфильма «Подарок сороки» обсуждали, что нужно всегда дарить близким доброе слово, улыбку, помощь и делать это от чистого сердца.

На уроке «Хорового церковного пения» малыши разбирали слова молитвы «Отче наш» и учили песню «Радость моя». Детки постарше повторяли песнопения литургии и знакомились с новым материалом.

На занятии «Закон Божий» ребята опять разделились на группы. Старшая группа изучала строение храма и посетила макет Псковского Кремля. Средняя группа познакомилась с библейской историей сотворения мира. На уроке педагогом была предложена ситуационная задача, в процессе решения которой ребята пришли к выводу, что человек должен быть сотворцом мира, и задача каждого человека - делать мир лучше, умножая любовь. В заключении, детям было предложено оформить творческие работы, где они нарисовали Ангела хранителя, написали текст молитвы и дату своего Дня ангела - дня, когда каждый принял Святое крещение.

На уроке «Церковнославянкого языка», который ведёт матушка Елена Усачёва, как всегда, царила творческая атмосфера (тем, кто считает, что это скучный предмет нужно непременно посетить это занятие, уверены в Троицком соборе). Ребята пели и читали алфавит, рисовали на доске «АЗ, БУКИ, ВЕДИ», Находили ответы на свои вопросы у преподавателя.

Напоминаем, что для записи ребенка в воскресную школу или группу продленного дня при Троицком соборе достаточно позвонить по телефону 8-911-376-31-35.