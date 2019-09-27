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Межрегиональный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни» прошел в Печорах при поддержке Псково-Печерского монастыря

При поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 28-29 сентября в Печорах прошел межрегиональный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни».

В фестивале приняли участие воспитанники ВПК «Рубеж» Дружины Довмонта и «Юнармии» (МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия»), учащиеся МБОУ «Печорская гимназия», МБОУ «Печорская СОШ№3», МБОУ «Таицкая СОШ» (д. Тайцы Гатчинского района Ленинградской области), МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» (г. Псков).

В ходе фестиваля психологами Таицкой школы были проведены два психологических тренинга. Учащимися Псковского педагогического комплекса был дан концерт «Я люблю свою Россию» и показан спектакль «В апреле 45-го». Состоялись товарищеские встречи по футболу между командами Псковского педагогического комплекса, Таицкой школы и ВПК «Рубеж». Иерей Димитрий Головнев, настоятель храма святой Великомученицы Варвары, провел беседу о здоровом образе жизни с точки зрения ее духовного наполнения и взаимоотношений между молодыми людьми при создании семьи.

Также для участников фестиваля провели ряд незабываемых экскурсий. Во время посещения святых пещер насельник монастыря монах Харлампий (Богомолов) своими рассказами укреплял в школьниках веру и предлагал задуматься о значимости духовного роста.

Обзорную экскурсию по монастырю и пешеходную экскурсию по городу провела талантливый гид Елена Вариксоо. Экскурсия в Музей истории 1071-го отдельного учебного полка специального назначения позволила учащимся соприкоснуться с историей шести воинских частей Красной, Советской и Российской Армий, которые дислоцировались в Печорах с 1940 года.

Насыщенная программа фестиваля «Молодежь за здоровый образ жизни» позволила обогатить школьников новыми впечатлениями, раскрыть их с лучшей стороны, а руководителям - обменяться опытом и с новыми силами продолжить работу в духовном, нравственном, культурном и физическом совершенствовании подрастающего поколения.