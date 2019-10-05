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Савво-Крыпецкий монастырь организует бесплатную поездку для псковичей, желающих посетить престольный праздник обители

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь приглашает псковичей и гостей города на престольный праздник памяти апостола любви и евангелиста Иоанна Богослова, в честь которого освящен самый древний храм Крыпецкой обители.

9 октября в 7 часов утра от остановки «Площадь Ленина» со стороны Кремля городской автобус № 101 дополнительный «Крипецкое» отвезет желающих в обитель на богослужение, по окончании которого паломники вернутся в город (отъезд не позднее 13.00).

Проезд бесплатный.

Для желающих помочь обители просьба оставлять пожертвование в церковной лавке монастыря.

Начало водосвятного молебна – в 7 час. 30 мин.

Божественная Литургия с праздничным крестным ходом начнется в 9 час. утра. Исповедь будет совершаться с 7.00 час.

Все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.