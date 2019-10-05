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Культурно-просветительский центр «Троицкий» и Псковская областная библиотека начали сотрудничество в рамках Дней информации «Библиоглобус»

Культурно-просветительский центр «Троицкий» и Псковская областная библиотека начали сотрудничество в рамках проведения Дней информации «Библиоглобус» с элементами страноведения и изучения английского языка.

Планируется, что в период с октября этого года по май будущего пройдет целый ряд занятий с учениками, посещающими группу продленного дня, работающую в Троицком соборе. Первая встреча уже состоялась: 16 октября для воспитанников организовали урок по страноведению. Подопечные «продленки» (это ученики 1-5 классов псковских школ) отправились в воображаемое путешествие с ганзейскими купцами.

Ребята в игровой форме познакомились с ганзейской историей Пскова, смогли побыть в роли купца и торговца Пскова Ганзейского под руководством преподавателя Светланы Юрьевны Галкиной.

По окончании урока детям было предложено нарисовать фотовоспоминание пройденного материала.

Добавим, что все последующие занятия в рамках Дней информации «Библиоглобус», организованных «Псковской областной универсальной научной библиотекой», также будут носить интерактивный характер. Ребят ждёт ещё больше разнообразных и увлекательных погружений в историю и культуру разных стран.

Более подробную информацию о занятиях в группе продленного вы можете узнать в группе воскресной школы Троицкого собора во ВКонтакте, а также на странице сайта Троицкого собора.