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Яркие экскурсии для школьников по Пскову, Изборску и Печорам на комфортабельном автобусе организует экскурсионный центр «Троицкий»



Фото: soborpskov.ru

Экскурсионный центр «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе приглашает школьников Пскова и Псковской области посетить обзорные экскурсии «Мой край» и «Три крепости».



Нескучная экскурсия «Мой край»

Экскурсия включает в себя обзорную экскурсию по городу Пскову на новом комфортабельном автобусе, познавательную прогулку по территории псковского Кремля с посещением макета «Ансамбля Псковского Кремля в образе XV века» и Свято-Троицкого собора с уникальным семиярусным иконостасом и древними чудотворными иконами

Школьники узнают о роли Пскова в истории России, познакомятся с основными событиями развития города и яркими личностями, которые внесли свой вклад в становление истории Пскова и области.

На прогулке по территории псковского Кремля профессиональный экскурсовод интересно расскажет детям о традициях земли Псковской, о жизни самих псковичей - ремесленников и известных купеческих семей. Учащиеся узнают, почему наши предки строили крепкие оборонительные укрепления и возводили стены, которые выдержали не одну осаду врагов земли русской, проникнутся духом подвига псковичей в деле защиты отечества.

Путешествие-экскурсия «Мой край» познакомит учащихся с историческими памятниками начиная с XII и заканчивая XX веком, включая Довмонтов город, Захаб, Вечевую площадь, Свято-Троицкий собор, памятник Святой равноапостольной княгини Ольги, храмы среднего города, Покровский комплекс, Мирожский монастырь и Ольгинскую часовню.

В стоимость экскурсии входит:

транспортное обслуживание;

увлекательная и познавательная экскурсия, возможна организация командных игр, заданий, конкурсов вопросов-ответов (индивидуальный подход гарантируется);

организация вкусного и полезного питания в соборной трапезной «Архондарик» на территории Псковского Кремля (комплексные обеды на выбор).

Путешествие «Мой край» займет 3 часа.

Стоимость - 600 руб./чел.

Запись по тел.+7 (921) 505-93-05.

Место сбора и начало экскурсии – Колокольня Свято-Троицкого собора. Время начала экскурсии выбирается индивидуально.



Экскурсия «Три крепости»

В путешествие по трем самым посещаемым местам Пскова и области приглашаются организованные школьные группы. Учащихся ожидают встречи с историями и легендами оборонительных сооружений Изборска, Печор и Псковского Кремля. Экскурсовод поделится самыми интересными фактами о роли крепостных достопримечательностей в истории Древней Руси.

Начнется экскурсия с Изборска, города-воина, который долгое время стоял на страже западных рубежей русской земли и назывался «Железный град». Учащиеся увидят исторический памятник - крепость XIV века, узнают о секретах оборонительных сооружений, окунутся в живую историю, где можно прикоснуться к стенам, которые помогали защитникам выдерживать долгие осады, поднимутся на древние стены и башни города-крепости.

Дальше группа отправится в город Печоры, где находится жемчужина земли русской - Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь, история которого насчитывает более 500 лет. Взору гостей предстанет неповторимый архитектурный ансамбль монастыря, его замечательные храмы, окруженные неприступными крепостными стенами. Молитва здесь не утихает более 500 лет — и ни военная история монастыря, которому пришлось стать оборонительным сооружением, ни советская власть не смогли прервать духовный подвиг братии.

По прибытии в Псков, школьники прогуляются по Псковскому Кремлю, пройдут по Домонтову городу, который хранит тайны в своих древних стенах, познакомятся с легендами семи башен Крома.

В стоимость экскурсии входит:

транспортное сопровождение;

увлекательная и познавательная экскурсия, возможна организация командных игр, заданий, конкурсов вопросов-ответов (индивидуальный подход гарантируется);

организация вкусного и полезного питания в соборной трапезной «Архондарик» на территории Псковского Кремля (комплексные обеды на выбор).

Путешествие «Три крепости» займет 5 часов.

Стоимость – 900 руб./чел.

Запись по тел.+7 (921) 505-93-05.

Место сбора и начало экскурсии – Колокольня Свято-Троицкого собора. Время начала экскурсии выбирается индивидуально.



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