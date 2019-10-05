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Сотрудники отдела по социальному служению Псковской епархии приняли участие в акции «В защиту жизни»

21 октября в актовом зале колледжа Псковского государственного университета прошла первая лекция для студентов первого курса в рамках акции «В защиту жизни», на которой собралось около 50 учащихся.

Просветительская акция «В защиту жизни» организовывается ПсковГУ уже третий год. В рамках встреч сотрудники отдела по социальному служению Псковской епархии, психологи псковского Перинатального центра, психологи по работе с семьями в ситуации репродуктивного выбора Псковской межрайонной больницы совместно с педагогами ПсковГУ проводят просветительские беседы со студентами ВУЗа о проблеме абортов и семейных ценностях.

В ходе таких встреч ребята узнают о развитии жизни человека с момента зачатия, о сути аборта, его последствиях, а также проблеме сожительства и семейных ценностях.

Проведение акции сопровождается установкой во всех корпусах ПсковГУ передвижных информационных стендов.

Данная акция продлится до 20 декабря.