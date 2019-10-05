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Псковичей приглашают на первую лекцию в цикле встреч «Вечера на Печорском Подворье»

В Никольском храме Подворья Псково-Печерского монастыря по благословению настоятеля иеромонаха Анатолия открывается цикл лекций «Вечера на Печорском Подворье».

Как сообщается в сообществе Подворья Псково-Печерской обители, первая лекция состоится в понедельник, 28 октября, в 18.30. Тема: история «Нового торга» - района, где сейчас располагается подворье Псково-Печерского монастыря»

Лектор: Валентина Павловна Гривина

Адрес: Псков, ул. Некрасова, д.33.

Тел. для справок: 8-953-230-37-77 (Валентина Павловна)