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Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на еженедельные занятия по английскому языку

Культурно-просветительский центр «Троицкий» Свято-Троицкого кафедрального собора приглашает псковичей присоединиться к занятиям в Conversation Club - клубе разговорного английского языка.

Еженедельный курс возглавит опытный преподаватель, переводчик-синхронист Денис Кугай. Conversation Club - это создание «третьего места» для участников курса в самом сердце Пскова, популяризация английского языка, установление диалога между различными социальными группами внутри Церкви и за ее пределами, которые, как известно, безграничны.

От участников ожидается владение английским на уровне intermediate, но слушатели уровня pre-intermediate могут посещать пробные занятия. Участие в клубе бесплатное.

Внимание! Количество мест ограничено!

Организационная встреча состоится 13 ноября в 18:30 в «Архондарике» - соборной трапезной Троицкого собора.

Запись по телефону 8-911-396-06-01 (Алла)