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Заявки на участие в Рождественском Молодежном фестивале искусств будут приниматься в Пскове до 1 декабря

По благословению Митрополита Псковского и Порховского Тихона Псковский городской молодежный центр совместно с молодежным отделом Псковской епархии РПЦ МП организует Рождественский Молодежный фестиваль искусств.

Участниками могут стать школьники, студенты, работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Пскове и Псковской области. Предусмотрены номинации: вокал, хореография, чтение поэзии и прозы, инструментальная музыка. В номинации хореография и инструментальная музыка есть ограничения для коллективов - не более 5 человек.

Фестиваль проводится с целью приобщения молодых людей к традиционной русской культуре. Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр совместно с Псковской митрополией Русской православной церкви.

Отборочный тур состоится в Доме Офицеров 10 декабря 2019 г. в 18.00, Финальный концерт состоится там же 12 января 2020 г. в 18.00.

Заявки принимаются до 1 декабря по электронной почте taskaevpskov@mail.ru с пометкой «Рождественский фестиваль».