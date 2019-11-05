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Телевизоры и медикаменты передали представители Псковской епархии отделению по оказанию помощи лицам без определенного места жительства

7 ноября руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии протоиерей Андрей Большанин по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона передал отделению по оказанию помощи лицам без определенного места жительства телевизоры и медикаменты.

С просьбой об оказании помощи к владыке Тихону обратилась директор Центра социального обслуживания г.Пскова Ирина Скобелева.

Как сообщили Псковской ленте Новостей, новые телевизоры будут размещены в стационарных отделениях пребывания людей без определенного места жительства в мужской и женской палатах.

Медикаменты и перевязочные материалы будут использоваться как в стационарных отделениях, так и в отделении ночного пребывания людей без определенного места жительства.