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Более 6500 человек посетили в Печорах выставку, посвященную 60-летию игуменства архимандрита Алипия

Количество посетителей выставки «Великий наместник», посвященной 60-летию игуменства архимандрита Алипия, составило более 6500 человек. Об этом сообщили ПЛН в Псковском музее-заповеднике.

Около месяца выставка работала в здании монастырского музея в Печоры. Совершенно бесплатно ее мог посетить любой желающий. Жителям и гостям Печор были представлены все материалы из архивов монастыря, рассказывающие о знаменитом священнослужителе и иконописце. В яркой форме и в высоком качестве демонстрировались картины его знаменитой коллекции, которую он собирал как художник и реставратор.

Как отмечается в сообщении Псковского музея-заповедника, выставка стала блестящим примером «синтеза экспонатов и выставочного дизайна».