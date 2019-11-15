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Международный фестиваль колокольного звона вновь пройдет в Пскове

15.11.2019 22:02|ПсковКомментариев: 0

Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в 2020 году в Псковской области Международный фестиваль колокольного звона станет ежегодным, и вновь соберутся звонари со всей России и зарубежья.

Как сообщает Туристский информационный центр Псковской области, в этот раз Фестиваль будет проходить в два этапа – в Дни празднования Святой Пасхи и в Дни памяти Святой равноапостольной княгини Ольги. Псковскую область посетят звонари из не менее чем 10 регионов России и городов зарубежья, которые выступят перед жителями и гостями региона, а также православными приходами Псковской митрополии. В финале фестиваля пройдет коллективное одновременное выступление звонарей на всех колокольнях в г. Пскове.

Автором инициативы является звонарь Ольга Габова. Проект реализуется Благотворительным фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» при поддержки проектного офиса «Команда 2018», Псковской митрополии Русской православной церкви, Администрации Псковской области, Администрации города Пскова.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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