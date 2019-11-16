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Все краски мира: Псковская епархия и региональное отделение Союза художников дали старт проекту «Талантливые дети - будущее России»

Поля и осенние дали, кораблики и озера, соборы и деревенские домики, закаты и машины, мама и ее джокондовская улыбка: много чего можно нарисовать, если ты ребенок и у тебя есть карандаши, кисти, краски, белый лист и настоящий большой мольберт! В выставочном зале Псковского отделения Союза художников дети сегодня рисовали для души и от души, а помогали им в этом самые настоящие художники.

Эту замечательную возможность им подарил проект «Талантливые дети - будущее России», которые реализуется региональным отделением Союза художников и Псковской епархией при участии областной общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее».

Выразить счастье и красоту

Уникальный проект реализуется в Пскове в течение уже пяти лет. В этом году его продолжение стало возможным именно благодаря поддержке митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В субботу, 16 ноября, торжественно открывая новый творческий год этого проекта, заслуженный художник Российской Федерации, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк подчеркнул, насколько важно, что творческая инициатива продолжит жить. Он рассказал, что главная цель всех участников - развитие творческих способностей у детей из малообеспеченных семей.

«Дети здесь будут учиться рисовать, работать с художественными материалами, с красками, - пояснил Виктор Лысюк. - По субботам мы будем проводить тематические занятия. Сегодня главной темой станет «Мой дом - Псков». В дальнейшем темы будут разными, мы посвятим наши работы церковным праздникам - Рождеству Христову, Пасхе, русским народным сказкам, истории Пскова, святыням нашего города, тем людям, которые прославили нашу землю - святой равноапостольной княгине Ольге, Александру Невскому. Мы будем рисовать все, чем живет и дышит Псков».

С ребятами будут заниматься пять профессиональных художников. По итогам мы проведем четыре выставки, посвященные Рождеству, Пасхе, Дню Победы и Дню защиты детей».

От имени Псковской епархии всех присутствующих поприветствовал настоятель храма апостолов Петра и Павла с буя протоиерей Дмитрий Куминов. «Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы. Поэтому участие Псковской епархии в этом особенном прекрасном проекте и продиктовано, в первую очередь, этим родительским желанием, чтобы дети имели возможность быть счастливыми. А счастливые дети всегда рисуют, - подчеркнул священник. - Мы не могли не поддержать инициативу талантливых профессиональных художников - это великолепная возможность помочь нашим детям смело выражать красоту своей собственной души, красоту окружающего мира и красоту тех людей, которые любят и заботят о них».

К словам благодарности и добрым пожеланиям присоединилась и председатель ПОООМС «Дети - наше будущее» Светлана Петрова. «За годы существования проекта многие дети выросли, кто-то поступил в вузы, связанные с художественной направленностью, - отметила она. - Было бы очень досадно, если бы мы не могли предоставить такую возможность тем, кто идет по их стопам. Огромное спасибо Псковской епархии за их доброту, за то, что обратили внимание на наших детей и дали жизнь нашему проекту в очередной раз!»

Добрый праздник продолжили творческие выступления юных гостей встречи: зрители оценили и стихотворный номер ученицы Многопрофильного правового лицея №8 Арины Скобелевой, и музыкальные таланты воспитанников Палкинской детской школы искусств. Особенное настроение празднику подарили участники Камерного хора «Псковия» духовно-просветительского центра «Ликъ» под руководством художественного руководителя и дирижера Натальи Воронюк. Коллектив исполнил духовную музыку русских композиторов и русские народные песни.

Пусть творят!

«Ты сначала карандашом все набросай, потом маленькой кистью поработай и затем за большую берись», - объясняет азы рисования мальчишке лет пяти заслуженный художник РФ Игорь Макеев. Ребенок слышит это уже на бегу, он спешит к мольберту - там ведь рисунок «стынет»: корабль плывет по волнам, теперь надо рисовать сети с рыбой.

Художник Аркадий Филимонов помогает девятилетнему Олегу Дмитриеву нарисовать портрет мамы. «Он у меня постоянно рисует, - рассказывает нам женщина. - Мы живем на Запсковье, в художественную ездить далеко, но, думаю, раз у сына так хорошо получается, все-таки надо отвести его в школу».

«Возьмем два цвета - синий и серый - и нарисуем фон. Шире, смелее, - советует Олегу учитель. - Еще синим пройдись. Со всей силы. Давай еще лебедя нарисуем - видишь, за мамой висит фотография с лебедем?» Прекрасный портрет получился! Хоть на выставку!

А рядом - двое ребят рисуют Псков - такой, каким они его видят. Машины, скамейки, высокий дом, на крыше которого приютились и пиратского вида кот, и востроносые галки, и крест. Над домом - серое небо, сквозь которое все же пробиваются солнечные лучи. Дорисовываем российский флаг, пишем на нем большими печатными буквами «ПСКОВ» - все, готов рисунок!

Серьезный четырехлетний мальчуган, дорвавшийся до карандашей, старательно рисует башни и купола в манере, близкой великому Дали. Девочка лет семи пишет на своем мольберте осень: кисти ей вообще не нужны, можно ведь рисовать и руками, и пальчиками - пуантилизм пока никто не отменял. Старается и компания девчонок, решивших запечатлеть на своих холстах закат. «Псков надо было рисовать? Ой, а мы не расслышали... Ну ничего, в Пскове ведь тоже закаты бывают!» - весело заключают они, смешивая краски так смело - Ван Гог бы оценил!

Как объясняет нам художник Виктор Лысюк младший, самое главное в занятиях с теми, кто только начинает рисовать - объяснить особенность краски, показать, как пользоваться кистью, как держать ее в руке, помочь понять, что вообще собирается нарисовать ребенок. «Надо дать ему свободу в плане композиции, где-то что-то подсказать и дать свободу - пусть творит! - уверен Виктор. - Выпустить на волю поток чистой детской энергии».

Когда я спрашиваю, а есть ли сегодня среди участников талантливые дети, по реакции художника я понимаю, что спросила что-то не то. «Дети все талантливые!», - говорят мне, давая понять неуместность сомнений. «Главное - вовремя заметить талант и развивать его, - подчеркивает Виктор Лысюк старший. - Вот если не заметить - все, талант зароют в землю».

***

В субботнем мастер-классе Псковского областного Союза художников России приняли участие порядка 20 детей. От самых маленьких четырехлеток до солидных пяти-шестиклашек. Невероятно радостно наблюдать за тем, как на их белых полотнах возникают знакомые виды Пскова, лица, сюжеты и пейзажи. Еще радостнее видеть, как постепенно лица этих детей светлеют и наполняются вдохновением. Знаете, если у нас такое будущее - нам можно только позавидовать!

Елена Никитина