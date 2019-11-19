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Встреча с автором книги о средневековом Пскове, попавшей в топ продаж, пройдет в пятницу в Доме Причта Троицкого собора

В пятницу, 22 ноября, в Доме причта Троицкого собора (Псковский Кремль) состоится встреча с кандидатом исторических наук Алексеем Вовиным, автором книги «Городская коммуна средневекового Пскова: XIV — начало XVI в.», вышедшей в октябре этого года в Издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В октябре книга попала в топ продаж московского книжного магазина «Фаланстер». Российский издатель и публицист, программный директор Международного московского открытого книжного фестиваля и член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction» Борис Куприянов включил эту монографию в подборку «неочевидных новинок» октября на медиапортале о книгах и чтении «Горький».

Издание посвящено социально-политическому развитию Пскова до его присоединения к Московскому государству в 1510 г. В книге оспариваются распространенные в предшествующей историографии представления о повторении Псковом социально-политической системы Новгорода. Пользуясь примером Пскова, автор поднимает вопрос об уникальности социально-политического устройства русского средневекового города, сравнивая развитие Пскова в XIV–XV вв. и коммун Западной и Центральной Европы в конце XI — XII в. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на давно существующий в историографии вопрос о сопоставимости русского и европейского Средневековья.

На встрече с Алексеем Вовиным речь пойдет о социально-политическом развитии Пскова до его присоединения к Московскому государству, повторении или неповторении Псковом социально-политической системы Новгорода, о сравнении развития Пскова в XIV–XV вв. и коммун Европы в конце XI - XII в., а также о сопоставимости русского и европейского Средневековья.

Мероприятие пройдет в рамках работы культурно-просветительского центра «Троицкий».

Начало встречи 22 ноября в 18.30. Вход свободный. 6+

Алексей Вовин - кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, аффилированный сотрудник центра ResPublica Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Европейский университет в Санкт-Петербурге входит в десятку лучших университетов страны в рейтингах научной продуктивности. Более 20 лет здесь готовят специалистов в области социально-гуманитарного знания.

ResPublica - один из наиболее активных исследовательских центров университета, возглавляемый Олегом Хархординым. Центр существует уже 12 лет и является частью общего тренда европейской социальнойи политической мысли, обнаружившей после резкого ослабления влияния марксизма в конце ХХ века, что среди приемлемых теорий свободы главной альтернативой для экономического либерализма в начале XXI века стало то, что по-английски теперь называется republicanism, а по-русски переводится как «классическая республиканская традиция», то есть теория, пытающаяся обобщить 2000-летнюю традицию размышлений о том, как люди могут свободно жить вместе.