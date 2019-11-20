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Хор Троицкого собора выступил с благотворительными концертами в Карамышево и «Хилово»

20.11.2019 11:02|ПсковКомментариев: 0

17 ноября хор Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова провел благотворительные концерты в селе Карамышево и санатории «Хилово» Порховского района, сообщает портал Псковской епархии.

В Доме культуры села Карамышево и в актовом зале санатория «Хилово» певчие хора Свято-Троицкого Кафедрального собора под управлением регента Любови Быковой исполнили для всех собравшихся духовные произведения, русские народные песни и песни классиков и современных авторов.

По окончании концертной программы протоиерей Виктор Шелухов, благочинный Порховского округа епархии, поблагодарил всех участников концерта и зрителей за радушный прием, а хористов - за доставленную радость, и выразил надежду на продолжение концертной деятельности хора в Псковской области.

Благотворительные концерты проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, при финансовой поддержке Псковской епархии и по инициативе хористов Свято-Троицкого кафедрального собора.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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