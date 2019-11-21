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Отправиться на новогодних каникулах к православным святыням Кронштадта и Петербурга приглашают псковичей

Паломническая служба храма Александра Невского приглашает псковичей присоединиться к новогодней поездке Кронштадт - Санкт-Петербург, которая состоится 2 января.

2 января Русская православная церковь отмечает День памяти праведного Иоанна Кронштадтского. В рамках паломнической поездки планируется посещение Лавры Александра Невского, участие в Божественной Литургии в Иоанновском монастыре, месте паломничества множества людей. Здесь в храме-усыпальнице покоятся мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Затем паломников ждет переезд в Кронштадт и Литургия в Морском соборе Свт.Николая Чудотворца. Также участники поездки посетят Музей-квартиру прав.Иоанна Кронштадтского.

Справки по тел. 8900-996-78-66