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Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих пройдет в Псковской области

26-27 ноября в Псковской области пройдет Первая научно-практическая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих.

Мероприятие состоится в рамках реализации Национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ, комитета по культуре Псковской области, Псковского областного центра народного творчества и Псковской митрополии.

Участников конференции будут принимать в Печорах и Пскове. Во вторник, 26 ноября, в паломническом центре (Печоры, Юрьевская ул., 82А) в 11.30 к гостям обратится с приветственным словом митрополит Псковский и Порховский Тихон, после чего прозвучат доклады участников. В программу первого дня конференции также включена открытая репетиция регента Псково-Печерского монастыря, художественного руководителя Сводного хора Псковской области, диакона Александра Амерханова.

27 ноября в 11.00 в концертном зале псковского Дома офицеров пройдет семинар «Осторожно, детский голос!». На эту встречу приглашены педагоги воскресных и музыкальных школ региона. Семинар проводится бесплатно. Участники получат комплект учебно-методических пособий, изготовленных специально для конференции.

Ожидается, что в Первой конференции регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих примут участие порядка 50 человек со всей области, а также известные профильные специалисты. Так, с докладом «Сохранение голоса юного певца» перед участниками выступит Наталья Владимировна Оленчик, врач-фониатр, кандидат медицинских наук, доцент Академии хорового искусства им.Попова. Кроме того, в рамках второго дня научно-практической конференции будет заслушан доклад «О принципах выбора репертуара для различных возрастных групп детских хоров» кандидата искусствоведения, доцента Московской консерватории, члена Союза композиторов России Юлии Тихоновой.

Как отметил диакон Александр Амерханов, подобная конференция впервые проходит в Псковской области. «Очень важно, что у регентов со всего региона появится возможность встретиться, увидеть, чем мы можем быть полезны друг другу», - подчеркнул он.

Подтвердить свое участие в мероприятиях конференции можно по электронной почте alekca@yandex.ru или по телефону 8-965-032-0204.

Подробности по тел. 8-965-032-0204, 8-916-169-7082.