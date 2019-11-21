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О проекте «Волонтеры культуры», который реализовывался в Псково-Печерском монастыре, министр культуры РФ рассказал Владимиру Путину

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реализации национального проекта «Культура». С докладом глава ведомства выступил в рамках заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которое состоялось в Нальчике. Основной темой заседания стал вопрос о реализации целей и задач стратегии государственной национальной политики РФ.

В рамках доклада глава ведомства рассказал о том, что в рамках данной программы были предприняты меры по сохранению библиотек и возрождению традиций чтения, проводится комплексная реновация самых знаковых для регионов учреждений культуры, капитально ремонтируются детские театры, проводится масштабное переоснащение музыкальных школ и детских школ искусств. Продолжается реализация просветительских программ для школьников «Моя Россия» и «Дороги Победы». За год более 20 тысяч школьников из разных регионов страны посетили театры, музеи, места боевой славы.

Владимир Мединский также напомнил о программе «Волонтеры культуры», которая проводится в рамках нацпроекта.

«30 тысяч добровольцев включились в программу «Волонтеры культуры». Это уже полноценное движение, основанное на возрождении памятников и святынь. У каждого народа, у людей разных культур и вероисповеданий свои святыни. Но важно, что в их сохранении участвуют все – не разделяясь на национальности и конфессиональные группы. Например, проект «Волонтеры наследия» собрал в Печорах Псковской области около 2 тысяч добровольцев со всей страны, в том числе более 100 человек с Кавказа», – сказал он.

Напомним, пилотный проект «Волонтеры культуры» реализовывался на территории региона в течение двух месяцев по благословению митрополита Тихона, при поддержке Псковской епархии и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Благодаря программе национального проекта «Культура» в Печорах и Изборске успели побывать более 1,5 тыс добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, а также в Святогорском и Елизаровском монастырях.