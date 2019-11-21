На лекцию о Творожковском монастыре приглашают сегодня псковичей

В Пскове камерный хор «Псковия» выступит в поддержку храма Преполовения Пятидесятницы

В ПсковГУ реализовали больше 10-ти программ дополнительного профобразования по религиозно-культурному направлению

Выставка книг и икон из храма св. Александра Невского откроется в Доме офицеров 30 октября

Псковичей приглашают на первую лекцию в цикле встреч «Вечера на Печорском Подворье»