Об «атаке мертвецов» и подвиге псковича расскажут на очередной исторической беседе в храме святого Александра Невского

Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы в воинском храме святого Александра Невского.
В четверг, 12 декабря, участники встречи смогут услышать лекцию на тему «Атака мертвецов», посвященную Дню Героев Отечества, праздновавшемуся 9 декабря.
Сотрудник историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва ЦБС г. Пскова Лариса Николаевна Лобанова расскажет о подвиге псковича, героя Первой мировой войны Владимира Карповича Котлинского.
Начало в 18.00. Приглашаются все желающие.
Адрес: ул. Максима Горького, 67