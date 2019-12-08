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В рамках проекта «Погружение в церковное искусство» в Псковском музее-заповеднике состоялась вторая встреча

В стенах Псково-Изборского музея-заповедника состоялось второе мероприятие в рамках проекта «Погружение в церковное искусство».

На этот раз встреча была посвящена памяти Святителя Николая Чудотворца. Проект реализуется совместно при участии Псково-Изборского музея-заповедника и подворья Псково-Печерского монастыря.

Как сообщает пресс-служба музея, духовный смысл празднования дня памяти Святителя Николая представил настоятель подворья иеромонах Анатолий, искусствоведческий анализ иконы и резного образа Святителя Николая Чудотворца XVI века - старший научный сотрудник Мария Александровна Дубровская.

На встрече прозвучали песнопения XVI века в исполнении мужского квартета подворья Псково-Печерского монастыря (художественный руководитель Юрий Герасимов).