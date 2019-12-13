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В Псковском медколледже стартовала программа Псковской епархии «Сестринский уход за пациентами на дому»

18.12.2019 20:49|ПсковКомментариев: 0

16 декабря в Псковском медицинском колледже состоялось открытие программы Псковской епархии «Сестринский уход за пациентами на дому».

Курсы продолжительностью четыре с половиной месяца организованы по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Как сообщает портал Псковской митрополии, слушателями курсов стали сестры Свято-Елисаветинского сестричества милосердия и прихожане псковских храмов, желающие добровольно потрудиться в уходе за тяжелобольными людьми на дому, а также оказывать психологическую помощь пациентам лечебных учреждений города Пскова.

Осуществлять обучение будут квалифицированные специалисты – преподаватели Псковского медицинского колледжа. Первыми участниками проекта стали 20 человек, которые будут обучаться в вечернее время. Обучение оплачивается Псковской епархией.

Перед началом первого занятия в Псковском медицинском колледже был совершен молебен на начало доброго дела. Богослужение возглавил руководитель епархиального Отдела по больничному служению иерей Евгений Ковалев.

Отец Евгений пожелал всем участникам проекта помощи Божией в этом благом начинании.

Также к собравшимся обратился руководитель Свято-Елисаветинского сестричества милосердия иерей Олег Иванов, который особо подчеркнул значимость дел милосердия в жизни христианина и поблагодарил учащих и учащихся за их стремление к исполнению Евангельских заповедей Христовых.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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