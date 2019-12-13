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День открытых дверей пройдет в Воскресной школе храма св.Александра Невского

22 декабря с 9.00 до 18.00 храм святого благоверного великого князя Александра Невского г. Псков проводит День открытых дверей в Воскресной школе храма.

Программа

09.00 – 11.30 Божественная Литургия в храме святого Александра Невского

11.30 – 12.30 - Экскурсия по храму Александра Невского с посещением библиотеки и музея храма

12.30 – Чаепитие в трапезной храма Александра Невского

13.00 – Беседа со священником о жизни Воскресной школы храма Александра Невского.

14.00 – Просмотр фильма о деятельности военных священников. Обсуждение встречи, пожелания.

Для вновь прибывших гостей во второй половине дня:

15.00 – Беседа о жизни Воскресной школы храма с экскурсией по храму, музею, библиотеке.

16.00 - Просмотр фильма о деятельности военных священников.

17.00 – Чаепитие. Подведение итогов встречи, пожелания.

18.00 – Вечернее богослужение в храме святого Александра Невского.

Приглашаются все желающие принять участие в этом мероприятии.

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