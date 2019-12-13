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Расписание паломнических туров на 2020 год появилось на сайте «Вольного странника»

На сайте паломнической службы Псковской митрополии опубликовано расписание туров для паломников по Псковской земле.

Так, в новогодние каникулы можно отправиться на несколько дней в поездки по святыням Псковщины или же в однодневные туры в Пушкинские Горы или Никандрову пустынь.

В феврале запланированы паломнические поездки в Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий и Спасо-Елеазаровский монастыри, а также Псково-Печерскую обитель (с посещением Камно).

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