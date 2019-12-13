Церковь / Партнеры и проекты

К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона к Празднику Рождества Христова были сформированы продуктовые наборы для нуждающихся прихожан Псковской епархии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделе по церковной благотворительности и социальному служению, продуктовые наборы были распределены по всем храмам митрополии. Кроме продуктов прихожане также получили поздравительные открытки.

Более подробно с деятельностью Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Псковской епархии можно познакомиться на сайте митрополии.