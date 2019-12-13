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300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий»

В светлый праздник Рождества Христова по благословению настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского) паломнический центр «Троицкий» провел бесплатную экскурсию для военнослужащих-новобранцев Псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Многочисленная военная аудитория удивила гостей псковского Кремля, но нисколько не смутила экскурсовода паломнического центра «Троицкий» Павла Викторовича, который рассказал военнослужащим о непобедимом боевом духе псковичей, вспомнил яркие сражения и назвал прославленные в веках имена псковских князей-полководцев. Гости узнали интересную историю возведения первого на Руси храма в честь Святой Троицы, какие святыни и чудотворные иконы находятся в псковском соборе, где встречается первое упоминание о славном граде Пскове и его жителях.

Экскурсанты прошли дружным строем по всей территории псковского Кремля, сделав остановки на территории Довмонтова города, Вечевой площади и за псковским Детинцем, а также провели марш-бросок по боевым ходам оборонных укреплений вокруг псковского Кремля.

Небольшими группами военнослужащие смогли посетить празднично украшенный к встрече Рождества Христова Свято-Троицкий кафедральный собор и выставочный зал в Колокольне, где находится уникальный и единственный макет псковского Кремля в образе XV века.