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Время талантов: в Пскове прошел гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств

Рождество - время творить чудеса: в наступившем году в Пскове это ощущается особенно ясно. Волшебные концерты, множество подарков, праздничные вертепы и красочные елки: Псковская епархия вложила немало трудов в создание неповторимого настроения любви и надежды. Еще одним ярким событием в веренице праздничных встреч стал гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств, который прошел вчера, 12 января, в зале псковского Дома офицеров.

Творческий подход

Такое количество молодых и подающих надежды сцена ДО видит нечасто, но зато с завидной регулярностью: в первые недели января Псковский городской молодежный центр проводит фестиваль при участии Псковской митрополии уже восемь лет. Из года в год сотни талантливых псковичей благодаря этому мероприятию пробуют свои силы и получают заветный пропуск в творческий мир.

Открывая фестиваль, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев отметил, что фестиваль давно стал визитной карточкой культурного календаря города Пскова. «Это очень важное и ответственное мероприятие, которое дарит молодым жителям нашего города возможность раскрыть свои творческие способности», - сказал он, поздравив всех с Рождеством. К его добрым напутствиям присоединился и настоятель храма св.князя Александра Невского Олег Тэор, который пожелал всем гостям фестиваля духовной радости, счастья и добра.

Год от года количество участников меняется, меняется и их соотношение по категориям. В отборочном туре оргкомитет принял порядка 50 заявок на участие - это более 100 молодых людей из Пскова и области. По итогам конкурса было выбрано 18 лучших номеров - их и показали зрителям и членам жюри в воскресенье. Самой многочисленной стала чтецкая номинация. Кроме того, участники выступали в категориях «Вокал», «Инструментальная музыка» и «Хореография».

Красивые, юные, смелые, одаренные - они читали стихи, пели и танцевали, играли на рояле, волновались, переживали и как самые настоящие артисты, заставляли публику плакать и смеяться, удивляться и взрываться аплодисментами.

Всех артистов зрители встретили исключительно тепло и радушно, причем совершенно заслуженно: ребята со всей старательностью и творческой искрой подошли к исполнению своих номеров.

А вот профессиональному жюри, думается, пришлось нелегко: им ведь предстояло выбрать лучших из лучших. В число судей вошли преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, руководитель детско-юношеского ансамбля русских народных инструментов ДДТ «Калинка» и ансамбля «Лад» ПсковГУ Маргарита Самойлова, создатель Авторской Вокальной Школы, преподаватель вокала и мастер постановки голоса Лариса Дмитриева, член Союза театральных деятелей, член Российской общественной академии голоса, председатель предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество» колледжа искусств, театральный преподаватель, актриса Людмила Масленникова, заслуженный работник культуры, председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» колледжа искусств, художественный руководитель и главный балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества России - Псковского русского народного хора Ирина Федорова и игумен Псково-Печерского монастыря, руководитель молодежного отдела Псковской епархии Августин (Заярный).

Специальным гостем в составе жюри стал актер театра и кино из Москвы Николай Иванов. Эмоционально и очень вовлеченно все члены жюри реагировали на увиденное и услышанное: чувствовалось, что некоторые номера действительно тронули их строгие, но справедливые сердца.

С молодежью и для молодежи

К выбору репертуара участники отнеслись со свойственными молодости отвагой и индивидуализмом: читали Блока и Маяковского, Курбатова, Надсона и Юрия Яковлева, исполняли народные плясовые и фронтовые танцы, не жалея подметок и сцены, одинаково виртуозно пели и Моцарта, и Раймонда Паулса. Вряд ли кто-нибудь смог бы упрекнуть их в «попсовости» номеров - наоборот, ребята показали себя неординарными личностями, пытающимися осмыслить окружающий мир и все, что с ним происходит в наши дни. С юмором или с горькими нотками упрека - но вдумчиво и оригинально.

В этом и заключался смысл проведения Рождественского фестиваля - в вовлечении молодежи в творческий диалог со зрителем, друг с другом, с творческим сообществом Пскова и, несомненно, с представителями духовенства Псковской митрополии.

По словам отца Августина, принимая участие в организации фестиваля, епархия руководствовалась стремлением показать, что Рождество - это не просто сказка, которую рассказывают маленьким детям перед сном - это событие, которое повлияло на все сферы нашей жизни, включая культуру и искусство.

«Являясь руководителем молодежного отдела Псковской митрополии, я вижу своей основной задачей показать молодежи красоту церкви, - говорит отец Августин. - К сожалению, сегодня о церкви мало кто, а молодежь особенно, имеет правильное представление. Все видят какую-то оболочку, которая часто не нравится. Но церковь - не только оболочка. Моя задача - показать эту красоту. Мы проводим фестиваль и другие мероприятия, которые привлекли бы молодежь для того, чтобы построить честный диалог с молодыми псковичами. Это непросто, но дорогу осилит идущий. Фестиваль искусств - это один из таких маленьких шагов».

Конечно, не случаен и повод - праздничная дата для фестиваля. «Рождество - это не миф, - подчеркивает руководитель молодежного отдела Псковской епархии. - Мифы не меняют мир. Его меняет правда, любовь, терпение, понимание и стремление к красоте. Те номера, которые мы сегодня увидели, как раз соответствуют этим основным критериям - правде, любви и стремлению к красоте, поиску истины. С моей точки зрения, современные молодые люди, которые стремятся, ищут, пробуют, пытаются в потоке информации, который сегодня есть, вдруг поймать тихие прекрасные звуки настоящего искусства, - это очень ценно».

Как подчеркнул отец Августин, в дальнейшем работа в формате Рождественского фестиваля может быть пересмотрена: организаторы надеются найти новые идеи, которые привлекли бы внимание молодежи к этому мероприятию и собрали бы под своим крылом более обширную аудиторию «до 16 и старше». «Ребят очень много талантливых на Псковщине, - уверен он. - Но нам стоит в дальнейшем серьезно подумать и о том, как привлечь молодежь в зрительный зал».

Когда мы ищем лучшее в других, то раскрываем самое светлое в себе. Одним из самых важных подарков Рождественского молодежного фестиваля искусств стала именно эта возможность - поддержать юные таланты и обнаружить в закоулках собственной души тот ослепительной красоты луч, который называется Искусством.

Фоторепортаж Андрея Кокшарова