←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Партнеры и проекты 13.01.2020 14:030 Время талантов: в Пскове прошел гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств 13.01.2020 14:030 Время талантов: в Пскове прошел гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств 10.01.2020 13:100 300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий» 10.01.2020 08:120 К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки 06.01.2020 16:250 Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ 27.12.2019 22:341 Дети, обучающиеся в Центре специального образования №1, получили новогодние подарки от митрополита Тихона
Церковь / Партнеры и проекты

Время талантов: в Пскове прошел гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств

13.01.2020 14:03|ПсковКомментариев: 0

Рождество - время творить чудеса: в наступившем году в Пскове это ощущается особенно ясно. Волшебные концерты, множество подарков, праздничные вертепы и красочные елки: Псковская епархия вложила немало трудов в создание неповторимого настроения любви и надежды. Еще одним ярким событием в веренице праздничных встреч стал гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств, который прошел вчера, 12 января, в зале псковского Дома офицеров.

Творческий подход

Такое количество молодых и подающих надежды сцена ДО видит нечасто, но зато с завидной регулярностью: в первые недели января Псковский городской молодежный центр проводит фестиваль при участии Псковской митрополии уже восемь лет. Из года в год сотни талантливых псковичей благодаря этому мероприятию пробуют свои силы и получают заветный пропуск в творческий мир.

Открывая фестиваль, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев отметил, что фестиваль давно стал визитной карточкой культурного календаря города Пскова. «Это очень важное и ответственное мероприятие, которое дарит молодым жителям нашего города возможность раскрыть свои творческие способности», - сказал он, поздравив всех с Рождеством. К его добрым напутствиям присоединился и настоятель храма св.князя Александра Невского Олег Тэор, который пожелал всем гостям фестиваля духовной радости, счастья и добра.

Год от года количество участников меняется, меняется и их соотношение по категориям. В отборочном туре оргкомитет принял порядка 50 заявок на участие - это более 100 молодых людей из Пскова и области. По итогам конкурса было выбрано 18 лучших номеров - их и показали зрителям и членам жюри в воскресенье. Самой многочисленной стала чтецкая номинация. Кроме того, участники выступали в категориях «Вокал», «Инструментальная музыка» и «Хореография».

Красивые, юные, смелые, одаренные - они читали стихи, пели и танцевали,  играли на рояле, волновались, переживали и как самые настоящие артисты, заставляли публику плакать и смеяться, удивляться и взрываться аплодисментами.

Всех артистов зрители встретили исключительно тепло и радушно, причем совершенно заслуженно: ребята со всей старательностью и творческой искрой подошли к исполнению своих номеров.

А вот профессиональному жюри, думается, пришлось нелегко: им ведь предстояло выбрать лучших из лучших. В число судей вошли преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, руководитель детско-юношеского ансамбля русских народных инструментов ДДТ «Калинка» и ансамбля «Лад» ПсковГУ Маргарита Самойлова, создатель Авторской Вокальной Школы, преподаватель вокала и мастер постановки голоса Лариса Дмитриева, член Союза театральных деятелей, член Российской общественной академии голоса, председатель предметно-цикловой комиссии «Театральное творчество» колледжа искусств, театральный преподаватель, актриса Людмила Масленникова, заслуженный работник культуры, председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» колледжа искусств, художественный руководитель и главный балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества России - Псковского русского народного хора Ирина Федорова и игумен Псково-Печерского монастыря, руководитель молодежного отдела Псковской епархии Августин (Заярный).

Специальным гостем в составе жюри стал актер театра и кино из Москвы Николай Иванов. Эмоционально и очень вовлеченно все члены жюри реагировали на увиденное и услышанное: чувствовалось, что некоторые номера действительно тронули их строгие, но справедливые сердца.

С молодежью и для молодежи

К выбору репертуара участники отнеслись со свойственными молодости отвагой и индивидуализмом: читали Блока и Маяковского, Курбатова, Надсона и Юрия Яковлева, исполняли народные плясовые и фронтовые танцы, не жалея подметок и сцены, одинаково виртуозно пели и Моцарта, и Раймонда Паулса. Вряд ли кто-нибудь смог бы упрекнуть их в «попсовости» номеров - наоборот, ребята показали себя неординарными личностями, пытающимися осмыслить окружающий мир и все, что с ним происходит в наши дни. С юмором или с горькими нотками упрека - но вдумчиво и оригинально.

В этом и заключался смысл проведения Рождественского фестиваля - в вовлечении молодежи в творческий диалог со зрителем, друг с другом, с творческим сообществом Пскова и, несомненно, с представителями духовенства Псковской митрополии.

По словам отца Августина, принимая участие в организации фестиваля, епархия руководствовалась стремлением показать, что Рождество - это не просто сказка, которую рассказывают маленьким детям перед сном - это событие, которое повлияло на все сферы нашей жизни, включая культуру и искусство.

«Являясь руководителем молодежного отдела Псковской митрополии, я вижу своей основной задачей показать молодежи красоту церкви, - говорит отец Августин. - К сожалению, сегодня о церкви мало кто, а молодежь особенно, имеет правильное представление. Все видят какую-то оболочку, которая часто не нравится. Но церковь - не только оболочка. Моя задача - показать эту красоту. Мы проводим фестиваль и другие мероприятия, которые привлекли бы молодежь для того, чтобы построить честный диалог с молодыми псковичами. Это непросто, но дорогу осилит идущий. Фестиваль искусств - это один из таких маленьких шагов».

Конечно, не случаен и повод - праздничная дата для фестиваля. «Рождество - это не миф, - подчеркивает руководитель молодежного отдела Псковской епархии. - Мифы не меняют мир. Его меняет правда, любовь, терпение, понимание и стремление к красоте. Те номера, которые мы сегодня увидели, как раз соответствуют этим основным критериям - правде, любви и стремлению к красоте, поиску истины. С моей точки зрения, современные молодые люди, которые стремятся, ищут, пробуют, пытаются в потоке информации, который сегодня есть, вдруг поймать тихие прекрасные звуки настоящего искусства, - это очень ценно».

Как подчеркнул отец Августин, в дальнейшем работа в формате Рождественского фестиваля может быть пересмотрена: организаторы надеются найти новые идеи, которые привлекли бы внимание молодежи к этому мероприятию и собрали бы под своим крылом более обширную аудиторию «до 16 и старше». «Ребят очень много талантливых на Псковщине, - уверен он. - Но нам стоит в дальнейшем серьезно подумать и о том, как привлечь молодежь в зрительный зал».

Когда мы ищем лучшее в других, то раскрываем самое светлое в себе. Одним из самых важных подарков Рождественского молодежного фестиваля искусств стала именно эта возможность - поддержать юные таланты и обнаружить в закоулках собственной души тот ослепительной красоты луч, который называется Искусством.

Фоторепортаж Андрея Кокшарова

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
13.01.2020, 14:030 Время талантов: в Пскове прошел гала-концерт Рождественского молодежного фестиваля искусств 11.01.2020, 15:571 Рождества крылатый дух 11.01.2020, 10:500 В БКЗ Псковской областной филармонии состоялся «Рождественский концерт». ФОТО 10.01.2020, 13:100 300 защитников Отечества побывали в гостях у паломнического центра «Троицкий»
10.01.2020, 09:560 В «Простории» прошла Рождественская епархиальная елка для детей. ФОТО 10.01.2020, 09:130 В Псковской епархии пояснили, как будут организованы Крещенские купания в отсутствие льда на Великой 10.01.2020, 08:120 К празднику Рождества малоимущие прихожане храмов Псковской епархии получили подарки 09.01.2020, 22:280 Праздничный Рождественский концерт состоится завтра в БКЗ Псковской филармонии
09.01.2020, 21:250 Постояльцы социальных учреждений Островского района приняли поздравления с Рождеством Христовым 09.01.2020, 15:540 Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей 09.01.2020, 13:530 Рождественский Молодежный фестиваль пройдет в Пскове с аншлагом 08.01.2020, 09:520 Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные
07.01.2020, 16:200 Рождественская божественная литургия в Троицком соборе. ФОТО 07.01.2020, 11:010 Завтра для юных псковичей пройдет бесплатная Рождественская елка 06.01.2020, 22:371 В канун Рождества в Троицком соборе прошло Всенощное бдение. ФОТО 06.01.2020, 21:450 Митрополит Тихон поздравил псковичей и жителей области с Рождеством Христовым
06.01.2020, 16:250 Посетить святыни Пскова и Псковской земли в январе приглашает экскурсионный центр «Троицкий». РАСПИСАНИЕ 06.01.2020, 13:100 Псковичей приглашают в Крыпецкий монастырь на престольный праздник 06.01.2020, 09:040 Божественная литургия, чаепитие и праздничные концерты: как отметят Рождество псковичи 05.01.2020, 17:250 Рождественскую Божественную Литургию в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон
05.01.2020, 09:012 Рождественские вертепы устанавливают в храмах Псковской епархии. ФОТО 04.01.2020, 09:310 Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдет 7 января в Пскове 03.01.2020, 17:210 Настоятель храма Александра Невского дал интервью каналу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты 03.01.2020, 15:180 В Великолукской епархии состоится третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!»
28.12.2019, 20:401 Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность митрополиту Тихону за его труды 28.12.2019, 17:142 РПЦ предложит Министерству просвещения проекты антиалкогольных уроков для школьников - митрополит Тихон 27.12.2019, 22:341 Дети, обучающиеся в Центре специального образования №1, получили новогодние подарки от митрополита Тихона 27.12.2019, 19:050 Очередные Александро-Невские беседы в храме Невского будут посвящены теме «Праздничный чин в псковском искусстве»
27.12.2019, 11:570 Троицкий собор приглашает псковичей на новогоднее богослужение 27.12.2019, 10:290 «Неудобные» вопросы священнику псковичи смогут задать в воскресенье 27.12.2019, 09:202 РПЦ изменила правила крещения детей 27.12.2019, 08:010 Заседанием Священного Синода РПЦ назначены на должность игумении Снетогорского и Творожковского монастыря
26.12.2019, 13:150 Работа со смыслом: швейная мастерская Троицкого собора 26.12.2019, 09:580 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в первом за столетие совместном заседании Священного Синода и Высшего Церковного Совета РПЦ 26.12.2019, 08:220 Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил благотворительную помощь от Псковской епархии 25.12.2019, 10:331 На общем собрании клирики Псковской епархии обсудили итоги уходящего года
24.12.2019, 11:220 Множество прихожан проводили старейшего клирика Псковской епархии в последний путь 23.12.2019, 18:200 Об истории Ильинского девичьего монастыря псковичи смогут узнать на очередных Александро-Невских беседах 23.12.2019, 17:210 Расписание паломнических туров на 2020 год появилось на сайте «Вольного странника» 20.12.2019, 15:252 Стало известно, когда в Пскове пройдут ХI Международные Александро-Невские чтения
20.12.2019, 14:385 Скончался один из старейших священников Псковской епархии 20.12.2019, 13:131 В Пскове прошел декабрьский крестный ход. ФОТО 19.12.2019, 15:410 Центр социального обслуживания Псковского района получил средства реабилитации от Псковской епархии 19.12.2019, 15:050 Завтра в Троицком соборе пройдет ночная Божественная литургия для молодежи
18.12.2019, 22:250 День открытых дверей пройдет в Воскресной школе храма св.Александра Невского 18.12.2019, 20:490 В Псковском медколледже стартовала программа Псковской епархии «Сестринский уход за пациентами на дому» 18.12.2019, 09:200 В путешествие, которое оживит страницы книги «Несвятые святые», приглашает псковичей паломническая служба «Вольный странник» 18.12.2019, 08:000 Песни на стихи протоиерея Анатолия Трохина прозвучат в Пскове 22 декабря
17.12.2019, 21:160 Студенты-историки из Луганска и Стерлитамака открыли для себя святыни Псковской земли вместе с паломническим центром «Троицкий»  17.12.2019, 17:300 Место, второе после храма: просфорня Троицкого собора 17.12.2019, 11:470 На престольный праздник храма святителя Николая в Торошино приглашают псковичей 17.12.2019, 09:370 В четверг пройдет декабрьский крестный ход по Пскову
16.12.2019, 22:000 В четверг псковичей приглашают на историческую беседу в храм святого Александра Невского 16.12.2019, 21:140 Как записаться на экскурсию в пещеры Псково-Печерского монастыря в предстоящие праздники, рассказали в обители 16.12.2019, 10:021 Спасти и сохранить 14.12.2019, 16:350 Храм Козьмы и Дамиана с Гремячей горы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи
13.12.2019, 12:151 В Псковской области появился паломнический маршрут по следам героев книги «Несвятые святые» 13.12.2019, 11:153 Митрополит Тихон назвал храмы Псковщины, которые нужно привести в нормативное состояние в первую очередь 13.12.2019, 08:150 В Печорах прошел благотворительный музыкальный фестиваль имени митрополита Серафима (Чичагова). ФОТО 12.12.2019, 18:210 В рамках проекта «Погружение в церковное искусство» в Псковском музее-заповеднике состоялась вторая встреча
12.12.2019, 14:001 Перед новым настоятелем Святогорского монастыря поставили задачи 11.12.2019, 22:510 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви 11.12.2019, 13:421 Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 10.12.2019, 11:300 Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» состоялся в Пскове
10.12.2019, 08:050 Об «атаке мертвецов» и подвиге псковича расскажут на очередной исторической беседе в храме святого Александра Невского 08.12.2019, 13:070 Город, которого нет 07.12.2019, 11:550 Копия иконы Успения Божией Матери из Псково-Печерского монастыря доставлена в самую восточную точку России 07.12.2019, 10:260 Церковь Иоакима и Анны на Полонище. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи
07.12.2019, 08:440 Престольный праздник прошел в храме Александра Невского 06.12.2019, 13:200 Рождественский цикл лекций пройдет в Троицком соборе в рамках проекта «Духовная академия для мирян» 06.12.2019, 08:010 На концерт духовной музыки приглашают псковичей в Печоры 05.12.2019, 16:000 Благотворительный музыкальный фестиваль имени митрополита Серафима (Чичагова) пройдет в Печорах 9-11 декабря
05.12.2019, 11:120 В самой отдаленной обители Псковской епархии Божественную литургию совершил митрополит Тихон 05.12.2019, 08:311 Завтра храм святого Александра Невского отметит престольный праздник 04.12.2019, 11:235 Комплекс Старовознесенского монастыря. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 02.12.2019, 18:110 Очередные Александро-Невские беседы состоятся в псковском воинском храме 5 декабря
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru