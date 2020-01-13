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Рождественский праздник прошел вчера в Троицком соборе

В воскресенье, 12 января, сразу после поздней Литургии, в Воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора прошёл Рождественский праздник. В зале собрались священство, дети и родители Воскресной школы, прихожане.

Перед началом с приветственным словом и благословением выступил куратор школы протоиерей Антоний Афанасьев. Он сказал, что все гости собрались на празднике, чтобы представить друг другу таланты и способности, которые даровал им Господь.

Чтобы порадовать многочисленных зрителей, и маленьких и больших, дети готовили свой спектакль несколько месяцев. Главный герой - мальчик Ваня (Артем Овчаров) - встретил на своем пути и Зайца (Мария Ермолаева), олицетворяющего трусость, и Лису (Арина Худавердиева), олицетворяющую лесть и хитрость, и с жадным Медведем, и с горделивым Волком (Георгий Залетов), и с унылым Осликом (Анастасия Ермолаева), и с Вороной (Татиана Залетова), олицетворяющей сплетников, сводящих в жизни носами друг друга.

Во время сказочного путешествия главный герой встречается с Ангелом, который возвестил великую радость: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всемлюдям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Роль Ангела исполнила Евдокия Усачёва.

Чистота Души (Кристина Смоленская) и Послушание (Милана Кужанова) оказали неоценимую помощь главному герою Ване и помогли выбраться из дремучего леса, олицетворяющему все наши пороки и слабости. Роль Лесных нечестей великолепно исполнили Коробова Ульяна, Бушменкова Милана, Залетова Мария и Дроздова Анна.





«Эта постановка удивительна тем, что в ней приняли участие не только воспитанники Воскресной школы, но и их преподаватели, - рассказали нам в Троицком соборе. - Получилось всё очень органично! Родители изобретали костюмы. Преподаватели готовили декорации».

Как отмечают зрители, спектакль вышел веселый и музыкальный, с песнями и танцами. Два танцевальных номера подарили гости праздника - образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Улыбка» (руководитель Ирина Викторовна Денисова).

После спектакля перед зрителями выступали гости - творческая семья Павлятенко из прихода храма Ильи Пророка с Мокрого луга (супруги Алексей и Светлана и их дети Александр и Арина), исполнившие песни собственного сочинения.

Закончилось праздничное торжество вручением рождественских подарков.