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Посетить выпускной экзамен Псковской школы звонарей и записаться в следующий набор приглашают горожан

16 февраля, в 12.00, в в школе звонарей при храме святых Жен Мироносиц города Пскова состоится очередной выпускной экзамен.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, экзамен начнется с проверки теоретических знаний, после этого выпускники продемонстрируют свое мастерство на специальной передвижной звоннице. 23 февраля после Божественной литургии состоится вручение дипломов.

Приглашаются все желающие: после экзамена можно будет задать интересующие вопросы преподавателю школы Игнатию Шешукову и записаться в следующий набор в школу звонарей.

По всем вопросам можно обратиться по телефону +79179364706