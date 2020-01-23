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На Александро-Невские беседы приглашают псковичей 20 февраля

Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского 20 февраля, сообщили в храме.

Тема бесед - «Роль храма святого Александра Невского в увековечении памяти о 6-ой роте». Лектором выступит псковский экскурсовод Валентина Гривина.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Псков, улица Максима Горького, 67.

Псковичей приглашают поговорить об истории создания при храме святого Александра Невского уникального архива 6-ой роты и всех воинов ВДВ, погибших в «горячих точках» в конце XX – начале XXI века; о сборе по всей стране их фотографий, подписей, создании ныне знаменитого плаката с изображением 6-ой роты, Синодика и памятных досок с именами героев в храме; о первых памятниках в их честь и многом другом.