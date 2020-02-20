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О служении Псковской православной миссии расскажут псковичам 24 февраля

Фото: pobeda.ru

В понедельник, 24 февраля, в рамках встреч «Вечера на Печерском Подворье» состоится беседа для экскурсоводов и прихожан на тему «Служение церкви народу в годы Великой Отечественной войны на примере Псковской православной миссии».

Лектор: насельник Псково-Печерского монастыря, участник ХХVIII Международных Рождественских образовательных чтений отец Антоний (Воеводин).

Начало: 24 февраля в 18.30.

Адрес: Никольский храм Подворья Псково-Печерского монастыря (Псков, ул. Некрасова, д.33).

Тел. для справок: 8-953-230-37-77 (Валентина Павловна).