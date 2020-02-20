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Увидеть Великий пост как особенное время жизни: знакомимся с детским интерактивным календарем издательства «Вольный странник»

В издательстве Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» вышел в свет Детский интерактивный календарь на Великий пост. Автор календаря - Анна Сапрыкина, написавшая книгу «Материнские заметки», пользующуюся заслуженным интересом у российского читателя. В сборник вошли статьи многодетной мамы и педагога, в течение нескольких лет публиковавшиеся на портале pravoslavie.ru. Это размышления о том, как сегодня можно построить христианскую семью, об отношениях между детьми и родителями, о том, как многовековые традиции православной культуры могут вполне органично «жить» в современном доме.

Предлагаем вашему вниманию рассказ автора о том, что это за издание, как оно создавалось и чем оно интересно.

Фото здесь и далее - https://vk.com/vsbooks

Пост – особенное время. А наглядно время – это календарь. Календарь самим фактом своего существования помогает нам «увидеть» время, его структуру. Поэтому о календарь на Великий Пост помогает детям – да и взрослым тоже – увидеть Пост как особенное время жизни, особенное время года. А изготовление такого календаря помогает буквально руками почувствовать ритм поста, его строй.

С помощью календаря пост превращается из бесконечного ожидания «когда же наконец наступит Пасха» в своеобразное путешествие к празднику Воскресения Христова. Путешествие долгое и непростое – пост на то и пост, чтобы быть непростым. Но дорогу поста, которая может показаться слишком долгой и однообразной, а потому непосильной, с помощью календаря можно показать как путь со множеством небольших и интересных остановок. И как обычная дорога, разбитая на разнообразные этапы, становится легче, так и ступеньки календаря могут сделать путь к Пасхе реальным и посильным.

Наш первый календарь на Пост был просто календарной сеткой, которую мы вместе с детьми изобразили на цветной бумаге и повесили на холодильник. Но уже к концу того первого поста однообразные чередования строк-недель превратилась в интересный плакат-поделку, где понятно и наглядно обозначены основные вехи Великого Поста.

Ежегодная работа над этим календарем – не лишняя трата времени, а просто необычная форма детских творческих занятий. А еще эта поделка – настоящая, серьезная подготовка детей к наступающему Великому Посту. Само по себе изготовление календаря - реальный и очень эффективный урок по Закону Божию, ведь это наглядная схема Четыредесятницы, здесь подробно и образно показано строение поста. Поэтому очень важно, на мой взгляд, чтобы календарь мы делали именно вместе с детьми, чтобы они сами что-то писали, приклеивали. Так они «руками» осваивают полученную информацию. Если родители сами что-то распечатывают из Интернета, твердой рукой что-то рисуют и пишут – выходит быстрее и аккуратнее. Но это все равно, что самой за ребенка писать прописи: получится красиво, но ребенок ничему не научится.

И все же, конечно, изготовление такого календаря – дело кропотливое, и не всегда найдется терпение и время расчерчивать лист бумаги аккуратными квадратиками великопостных дней. И я не раз слышала от других родителей о том, что они бы и рады делать с детьми подобные вещи – но слишком это долго и трудно, и «руки не доходят». Поэтому я предложила издательству «Вольный странник» издать набор для изготовления такого календаря: чтобы готовить детей к посту стало проще другим людям и… мне самой.

В этом наборе самое трудоемкое уже сделано: на лист формата А2 нанесена календарная сетка, все дни Великого Поста и Страстной седмицы. И даже не просто сетка: это целая гора, на которой семь ступенек-седмиц ведут к небу. Получается отсылка к Лествице Добродетелей преподобного Иоанна Лествичника, и вообще –путь в гору, к вершине, ввысь.

Из-за вершины горы-поста выглядывает солнышко-Пасха. Вокруг – весна, та самая, которая «весна духовная»: цветы распускаются, птички прилетели, небо голубое. И пусть маленькие дети еще не в состоянии понять, осознать, оценить значение подвига воздержания, этот календарь очень понятно показывает: пост – это путь к небу. Трудный путь (все-таки гора довольно крутая), но это путь в весенней радости, и путь с известной целью, что тоже важно.

На этом календаре нет дат, чтобы этот календарь можно было использовать в разные годы. И еще – мне кажется, хорошо, когда дети своей рукой вписывают даты. Так в работе с готовым набором остается эффект самостоятельного «освоения» этих дней-ступенек. Можно вписывать даты как на обложке: 2 марта, 3 марта, 4 марта… А можно сократить работу и подписать: 2 марта, а затем просто цифры – 3,4,5 и т.д. Дошли до апреля – подпишем: 1 апреля, и затем – снова просто цифры: 2,3 и т.д.

В наборе есть готовые наклейки, с помощью которых ребенок может обозначить важные и интересные вехи Поста: какие особенные праздники бывают в пост, что происходит в великопостные воскресенья-недели, на память о великопостных обычаях. Что означают эти наклейки – об этом все сказано в приложенной инструкции. И между прочим: можно и самим нарисовать что-то, делать свои аппликации на этой основе-горе. Мы вот нарисовали маркером изображение креста на Страстной Пятнице, а стикер использовать не стали.

Для родителей, у которых еще нет четкого представления о Посте и о том, как можно прожить Великий Пост с детьми, я написала брошюру, которая также вложена в набор с календарем. В этой небольшой книжке я попробовала просто и коротко рассказать об устройстве поста. В брошюре описана каждая строчка-ступенька календаря: что особенного происходит на каждой великопостной неделе и как можно провести это время с детьми. Не как нужно, не как положено – а просто идеи, варианты. Надеюсь, это маленькое пособие поможет родителям и с календарем получше разобраться, и поговорить о посте с детьми.

Этот календарь могут заполнять даже малыши, может быть, лет с трех. Но это… довольно бесполезно. Маленький ребенок конечно же сможет приклеить куда папа или мама покажут изображение купола, цветочка, монеток – но никакой подготовки к Великому Посту в этом случае нет и быть не может.

Разговор о посте, вхождение в культуру поста, изучение этой культуры, возможно лет с пяти, не раньше. Когда ребенку пять лет, уже можно потихоньку начинать, ведь в этом возрасте ребенок уже способен различать дни недели, время. И уже в состоянии учиться контролировать свои желания, учиться двигаться в установленных границах.

Поэтому наш календарь ориентирован в основном на детей 5 – 10 лет, но при этом ничего особенно специфически детского в нем нет. Мои дети-подростки с радостью сами собирают этот календарь вместе с младшими братьями и сестрами, да и взрослые люди пусть не собирают, но все же используют этот календарь. Ведь это, собственно, просто календарь, в котором указаны основные этапы и события Великого Поста.

Этот календарь и дети, и взрослые, могут повесить на холодильник, на стену в прихожей, над столом в первый день Великого Поста, и так показать самим себе: наступило особенное время, которому – особенный календарь. В первые годы мы убирали этот календарь в Великую Субботу, а теперь он висит у нас все пасхальные седмицы: напоминает, как долго мы шли к Пасхе, к самому главному празднику нашего дома, к самому главному празднику нашей Церкви.

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Самим сделать такой календарь или изготовить его с помощью готового набора – это уже «рассказать детям о посте». Наглядно, осязательно и понятно.

Но изготовить календарь, приклеить все наклейки и выучить названия великопостных недель – это, конечно, никак не значит «научить детей поститься». И никак не значит, что дети так легко и весело освоят одну из самых трудных наук, одну из самых важных добродетелей – добродетель воздержания, управления самим собой.

Привести детей к посту – матери целомудрия, уроку воздержания, весне духовной – можно только в том случае, если мы сами будем хотя бы пытаться идти в эту сторону. Если мы сами будем жить внутри Закона Божия. Если сами себя, и детей наших, и друг друга Христу Богу предадим. Если Господь благословит не одноразовую, а ежедневную и ежегодную нашу заботу о наших детях.

Аппликации, рисунки и прочие интерактивы здесь не играют решающей роли. Но… все же они помогают сделать наши разговоры с детьми наглядными, слова – доступными, и наше время, проведенное вместе с детьми – интересным и запоминающимся. Да и весенняя великопостная гора на холодильнике, я надеюсь, сможет укреплять и подбадривать и детей, и родителей в долгие и серьезные дни Святой Четыредесятницы.

Анна Сапрыкина

Купить календарь можно на сайте.