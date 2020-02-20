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Пюхтицкий монастырь, святыни Москвы и Псковской земли: расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» на март-апрель

На сайте паломнической службы Псковской митрополии «Вольный странник» опубликовано расписание туров для паломников на март-апрель 2020 года.

В частности, на 7-8 марта запланирована поездка в Пюхтицкий монастырь (Эстония), а на 27-30 марта - путешествие «Святыни Москвы».

В апреле паломники смогут посетить вместе с «Вольным странником» Никандрову пустынь, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий и Спасо-Елеазаровский монастыри, а также Изборск и Свято-Троицкую Александра Свирского обитель.

Контактная информация

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