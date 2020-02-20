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Работа по переводу архива погибших десантников в электронный вид начата по согласованию с настоятелем храма Невского

Сотрудники Паломнической службы «Подворье» при подворье Псково-Печерского монастыря по согласованию с настоятелем воинского храма святого князя Александра Невского протоиереем Олегом Тэором начали работу по переведению архива по погибшим десантникам в электронный вид.

Напомним, отец Олег на протяжении многих лет является хранителем уникального архива сведений о погибших воинах.

В данный момент на подворье идет работа, касающаяся документов по 6-роте и Тульской десантной дивизии. Четыре сотрудника подворья внимательно и аккуратно выполняют поставленную задачу.