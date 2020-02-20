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Более полутонны сладостей раздали детям социально-культурный центр «Троицкий» и Фонд продовольствия «Русь»

Свято-Троицкий кафедральный собор города Пскова и Фонд продовольствия «Русь» провели очередную совместную благотворительную акцию, сообщили Псковской Ленте Новостей.

Более полутонны сладостей было распределено среди нескольких социальных учреждений Псковской области. В их числе Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат, Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке, Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, а также Красногородская школа-интернат «Агрошкола».

Благотворительная деятельность осуществляется в рамках работы Социально-культурного центра «Троицкий», ведущего свою деятельность при Свято- Троицком кафедральном соборе по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Псковского и Порховского.