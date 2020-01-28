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Псковичей приглашают принять участие в волонтерском проекте Сретенского монастыря

Молодёжный волонтерский проект «Родная земля» объявил набор волонтеров, желающих отправиться в миссионерские экспедиции московского Сретенского монастыря в июле 2020 года.

Сретенские семинаристы и молодые прихожане Сретенской обители с 2011 года совершают миссионерские поездки в глубинку родной земли. Первые миссионерские экспедиции с концертами и просветительскими беседами были совершены по Рязанской и Вологодской областям. Затем Сретенский монастырь присоединился к проекту «Общее дело. Восстановление деревянных храмов Севера», взяв на себя несколько направлений деятельности в Архангельской области.

Группы молодежи, возглавляемые в основном учащимися Сретенской духовной семинарии, отправлялись в северные деревни восстанавливать деревянные храмы, организовывать богослужения и собирать приходские общины в местах, где сохранились храмы-памятники деревянного зодчества, но уже более 70 лет там не было священнослужителей. Постепенно к миссии присоединились Псковская и Мурманская области, и ее география продолжает расширяться.

В настоящее время Сретенские добровольцы занимаются не только аварийно-спасательными работами при храмах-памятниках, но и организацией концертов, детских и культурных мероприятий, участвуют в Пасхальных фестивалях, посещают ветеранов и тяжело больных. С января 2019 года проект приобрел свое название «Родная земля».

Принять участие в проекте могут люди в возрасте 18-35 лет. Для участия необходимо перейти по ссылке и заполнить анкету.

Более подробная информация размещена в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rzemlia