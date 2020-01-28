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Цикл встреч о вопросах семейной жизни пройдет в молодежном центре «Троицкий»

В марте в Доме Причта Троицкого собора пройдет цикл встреч «Мы» о вопросах семейной жизни. Цикл подготовлен в рамках проекта Троицкого собора и Социально-культурного центра «Троицкий» - «Духовная академия для мирян».

Как найти своего человека? Что происходит внутри семьи? Что делать, если что-то пошло не так? Ответы на эти и многие другие вопросы молодым людям поможет найти гость из Псково-Печерского монастыря - игумен Хрисанф.

Отец Хрисанф имеет богатый опыт исповеди молодежи и семейных людей, 20 лет работал с детьми и подростками в школе, консультировал в молодежном и отделе и в кабинете кризисной беременности, где помогал людям в трудных ситуациях, связанных с взаимоотношениями и семейной жизнью.

Напомним, в кампусе «Волонтеров культуры» в г. Печоры летом 2019 года беседы отцы Хрисанфа пользовались большой популярностью у молодежи, независимо от конфессии и мировоззрения. Как выясняется, ни православным, ни мусульманам, ни атеистам не хочется пополнить печальную российскую статистику, согласно которой каждый второй брак заканчивается крахом.

Встречи пройдут 17, 24 и 26 марта в 19:00 в Доме Причта Троицкого собора.